Назвала війну в Україні "сімейним конфліктом": куди зникла зірка "Татусевих доньок" з Одеси Нонна Гришаєва

Актриса цього дня, 21 липня, відзначає день народження, їй виповнилося 54 роки

Нонна Гришаєва — відома актриса театру та кіно, яка прославилася роллю в серіалі "Татусеві доньки". Вона родом із Одеси, проте має звання заслуженої артистки РФ і називає війну Путіна в Україні "сімейним конфліктом". Цього дня, 21 липня, Гришаєва відзначає день народження – їй виповнилося 54 роки.

"Телеграф" розповість, де зараз актриса-одеситка, як вона виглядає і що говорить про війну в Україні.

Нонна Гришаєва — що про неї відомо?

Радянська та російська актриса Нонна Гришаєва народилася 21 липня 1971 року в Одесі в сім’ї простого робітника та вчительки. Вона з дитинства виявляла артистичні таланти, навчалася в Одеській балетній школі та музичній школі за класом фортепіано. Свою першу роль у кіно зіграла ще дитиною — 1976 року, це був фільм "Фотографії на стіні".

Нонна Гришаєва в молодості

У 1994 році Нонна закінчила Вищу театральну школу імені Щукіна в Москві і відразу ж отримала пропозиції на роботу в кілька театрів. Її кар’єра стрімко розвивалася, Гришаєва працювала не лише у театрі, а й брала участь у різних телевізійних шоу, а також знімалась у кіно. Так, 1996 року вона зіграла Наташу у фільмі "Перший удар", головну роль у якому зіграв сам Джекі Чан.

Нонна Гришаєва в молодості

У 2008 році Нонна Гришаєва стала постійною актрисою трупи "Большая разница", куди її запросив продюсер гумористичного проекту Олександра Цекало. А у 2011-2012 роках на "Першому каналі" в РФ виходило власне комедійне шоу артистки "Нонна, давай!".

Ще більшу популярність Нонна Гришаєва здобула, зігравши роль мами в серіалі "Татусеві доньки". Актриса з’явилася у сьомому сезоні сіткому (2008 р.), ставши однією з ключових героїнь популярного серіалу, який дивилися не лише в Росії, а й в Україні.

Нонна Гришаєва в "Татчиних дочках"

Нині Нонна Гришаєва продовжує жити і працювати в Росії. Вона з 2014 року стала художнім керівником Московського державного театру Роста у Царициному. Актриса грає у театрі, знімається у кіно та бере участь у телешоу. Нещодавно стало відомо, що Гришаєва зіграє у новій детективній мелодрамі "Коли горить вогонь" в РФ, режисера Антона Борматова.

Нонна Гришаєва в "Татчиних дочках"

Що каже Гришаєва про війну в Україні?

Незважаючи на своє українське походження, Нонна Гришаєва не стала публічно засуджувати вторгнення Путіна в Україну. Вона швидше стала рупором російської пропаганди та її наративів про "один народ", назвавши війну "сімейним конфліктом".

Так Нонна Гришаєва виглядає зараз

У своєму Instagram в 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Нонна Гришаєва порівняла країни з мамою та татом.

"Відчуваю себе маленькою дівчинкою в залі суду, у якої запитують, з ким вона хоче жити — з татом чи з мамою? Кого любить? Не кричіть на мене, будь ласка, і не вимагайте неможливого! Я люблю і тата, і маму! І мені дуже боляче бачити, як вони лаються", — написала актриса, зазначивши, що Україна нібито "зрадила", за це її й б'ють.

Пізніше Гришаєва видалила цей пост із соцмережі і більше не коментувала війну. У ЗМІ писали, що актриса зреклася України заради посади Московському театрі.

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