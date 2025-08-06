Був співзасновником "Кварталу", а потім хвалив Путіна: де зараз Борис Шефір і чи спілкується він із Зеленським

Борис Шефір називав Путіна розумною людиною, коли Зеленський вже був президентом

Ім'я Бориса Шефіра колись було поруч з іменем Володимира Зеленського у титрах успішних гумористичних проєктів. Він — старший брат Сергія Шефіра, який був "правою рукою" президента, і співзасновник студії "Квартал 95". Однак з початком повномасштабного вторгнення зник із радарів.

На відміну від брата, він не отримав посаду у Верховній Раді — лише брав участь у передвиборчі кампанії Зеленського. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Бориса Шефіра зараз.

Стосунки між братами Шефірами та Зеленським розпочалися ще у Кривому розі у 90-х. Борис і Сергій запросили майбутнього президента у команду КВК, що пізніше дало поштовх для створення "Кварталу". Борис був сценаристом, продюсером та шеф-редактором студії "Квартал 95".

Брати Шефіри та Володимир Зеленський

Коли Зеленський став президентом, Шефір виділився гучними неоднозначними висловлюваннями. Зокрема, у 2019 році в інтерв'ю "Детектор медіа" Борис заявив, що Путін "розумна людина", з якою можна домовитися. Також він сказав, що "закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний закон". Тільки так, на його думку, можна було завершити війну.

Борис Шефір

Через ці висловлювання Офісу президента доводилося відхрещуватися від Бориса Шефіра. Тоді повідомляли, що Зеленський не спілкується із Шефіром-старшим і він висловлює власну думку.

Брати Шефіри - співзасновники "Кварталу"

Де зараз Борис Шефір

В інтерв'ю "Радіо Свобода" у квітні 2024 року Шефір-старший заявив, що він "не може дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну", а також те, що війна в Україні триває з Путіним, а не з Росією. Борис також сказав, що Україна повинна дружити з РФ, а не з Євросоюзом.

Борис Шефір

Також Шефір повідомив, що він мешкає у Німеччині. Він заявив, що до завершення війни до України він повертатися не планує. Борис повідомив, що із Зеленським він перестав спілкуватися із 2022 року.

Борис Шефір

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає ексрегіоналка Богословська. Вона відстоювала проросійські погляди, зокрема підтримувала скандальні "Харківські угоди", які дозволяли Чорноморському флоту ВМФ Росії перебувати в Криму до 2042 року.