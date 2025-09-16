Умер легендарный актер и режиссер

Роберт Редфорд умер в своем доме в штате Юта

В среду, 16 сентября, стало известно, что скончался известный американский актер и кинорежиссер Роберт Редфорд. Ему было 89 лет.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Роберт Редфорд умер во сне в собственном доме в штате Юта (США). Других деталей трагедии пока не сообщили.

Роберт Редфорд

Напомним, что Роберт Редфорд подарил миру множество культовых фильмов как актер и как режиссер, среди которых — "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Афера" (1973), "Из Африки" (1985) в качестве актера, а также фильм "Обыкновенные люди" (1980), получивший "Оскар" за лучшую режиссуру. Роберт стал одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм.

Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Роберт Редфорд родился в Санта-Монике, штат Калифорния. С детства увлекался спортом, но свое настоящее призвание нашел в кино. После учебы в Колорадском университете он переехал в Нью-Йорк, изучал живопись и работал на Бродвее, а с 1959 года начал сниматься в кино. Первая заметная роль — в фильме о Корейской войне "Охота на поле боя" (1962). Со временем Редфорд прославился как актер, режиссер и продюсер: в 1981 году он основал Институт независимого кино "Сандэнс" и одноименный фестиваль. В 2016 году Редфорд завершил актерскую карьеру, сосредоточившись на режиссуре и поддержке независимого кино.

