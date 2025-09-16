Помер легендарний актор та режисер

Роберт Редфорд помер у своєму будинку в штаті Юта

У середу, 16 вересня, стало відомо, що помер відомий американський актор та кінорежисер Роберт Редфорд. Йому було 89 років.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Роберт Редфорд помер уві сні у власному будинку в штаті Юта (США). Інших деталей трагедії поки що не повідомили.

Роберт Редфорд

Нагадаємо, що Роберт Редфорд подарував світу безліч культових фільмів як актор і як режисер, серед яких — "Бутч Кессіді і Санденс Кід" (1969), "Афера" (1973), "З Африки" (1985) як актор, а також фільм "Звичайні люди" (1980), який отримав "Оскар" за найкращу режисуру. Роберт став одним із шести режисерів в історії світового кінематографа, які отримали цю нагороду за дебютний фільм.

Роберт Редфорд народився у Санта-Моніці, штат Каліфорнія. З дитинства захоплювався спортом, але своє справжнє покликання знайшов у кіно. Після навчання в Колорадському університеті він переїхав до Нью-Йорка, вивчав живопис та працював на Бродвеї, а з 1959 року почав зніматися у кіно. Перша помітна роль — у фільмі про Корейську війну "Полювання на полі бою" (1962). Згодом Редфорд прославився як актор, режисер та продюсер: у 1981 році він заснував Інститут незалежного кіно "Санденс" та однойменний фестиваль. У 2016 році Редфорд завершив акторську кар'єру, зосередившись на режисурі та підтримці незалежного кіно.

