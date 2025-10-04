До скандалов был миллиардером: что известно о рэпере P.Diddy, который получил тюремный срок

Имя рэпера уже много месяцев не сходит со страниц мировых таблоидов

Известный американский рэп-исполнитель и продюсер Шон Комбс, который также известен под псевдонимами P.Diddy, Puff Daddy и Diddy в пятницу, 3 октября, получил приговор. Ему присудили 4 года и 2 месяца тюремного заключения по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию.

Что стоит знать:

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс) родился в Гарлеме, окончил католическую школу и бросил университет

В 2024 году он был арестован по федеральным обвинениям, связанным с проституцией

3 октября 2025 года Шона Комбса приговорили к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы и штрафу

"Телеграф" рассказывает, что известно о P.Diddy, который до скандалов был миллиардером.

P.Diddy является обладателем трех статуэток Грэмми. Фото: Getty Images

Шон Комбс — что о нем известно?

P.Diddy — не только рэпер, но еще продюсер, бизнесмен, актер и основатель музыкальных лейблов. Он родился в Гарлеме, а вырос в Маунт-Верноне, куда семья перебралась после убийства отца в 1972 году.

После окончания католической школы учился в Университете Ховарда. Однако бросил учебу, чтобы сосредоточится на музыкальной карьере. В 1993 году он основал Bad Boy Entertainment.

P.Diddy был частым гостем разных тусовок, вечеринок и светских раутов. Фото: Getty Images

Шона Комбса называют ключевой фигурой в развитии хип-хопа 1990-х. Он был музыкальным продюсером таких звезд, как The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher и других. В 1997 году Комбс выпустил свой дебютный альбом No Way Out, который имел невероятный успех. Всего на его счету 5 студийных альбомов под разными псевдонимами.

В 2022 году Fortune оценивал состояние P.Diddy в 1 миллиард долларов. К такому росту доходов рэпер пришел, в частности, из-за продаж алкоголя под собственным брендом, а также от музыкальной деятельности. После скандалов, ареста и суда состояние исполнителя резко упало до $300–400 млн к концу 2024 года.

Рэпер также ходил на телешоу и давал интервью. Фото: Getty Images

Скандал и арест P.Diddy

В сентябре 2024 года Шона Комбса арестовали по федеральным обвинениям в секс-траффикинге, рэкете и транспортировке для проституции. Как пишет DW, он якобы принуждал бывших подруг к сексу с нанятыми эскорт-мужчинами, записывал видео для шантажа, применял насилие. Также он обвинялся в рэкете и транспортировке двух подруг через Штаты для проституции.

P.Diddy уже отсидел 13 месяцев в СИЗО. Фото: Getty Images

В июле 2025 года стало известно, что после 8-недельного суда в Манхэттене, жюри присяжных оправдало рэпера по самым тяжким обвинениям в рэкете и секс-траффикинге.

А 3 октября судья Арун Субраманиан вынес приговор для Шона Комбса — 50 месяцев (4 года 2 месяца) тюрьмы + 3 года надзора + $500 тыс. штрафа. Это при том, что прокуратура требовала 11 лет заключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тайна убийства Тупака раскрыта. Что известно о громком деле и о причастности к нему P.Diddy.