До скандалів був мільярдером: що відомо про репера P.Diddy, який отримав тюремний термін

Ім’я репера вже багато місяців не сходить зі сторінок світових таблоїдів

Відомий американський реп-виконавець та продюсер Шон Комбс, який також відомий під псевдонімами P.Diddy, Puff Daddy та Diddy у п’ятницю, 3 жовтня, отримав вирок. Йому присудили 4 роки та 2 місяці тюремного ув’язнення за звинуваченнями, пов’язаними із залученням до проституції.

Що варто знати:

Репер P. Diddy (Шон Комбс) народився в Гарлемі, закінчив католицьку школу та покинув університет

У 2024 році він був заарештований за федеральними звинуваченнями, пов’язаними з проституцією

3 жовтня 2025 року Шона Комбса засудили до 4 років і 2 місяців в’язниці та штрафу

"Телеграф" розповідає, що відомо про P.Diddy, який до скандалів був мільярдером.

P.Diddy є володарем трьох статуеток Греммі. Фото: Getty Images

Шон Комбс – що про нього відомо?

P.Diddy — не лише репер, а ще продюсер, бізнесмен, актор та засновник музичних лейблів. Він народився в Гарлемі, а виріс у Маунт-Верноні, куди сім’я перебралася після вбивства батька у 1972 році.

Після закінчення католицької школи навчався в Університеті Ховарда. Проте кинув навчання, щоб зосередитись на музичній кар’єрі. У 1993 році він заснував лейбл Bad Boy Entertainment.

P.Diddy був частим гостем різних тусовок, вечірок та світських раутів. Фото: Getty Images

Шона Комбса називають ключовою фігурою у розвитку хіп-хопу 1990-х. Він був музичним продюсером таких зірок як The Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher та інших. У 1997 році Комбс випустив свій дебютний альбом "No Way Out", який мав неймовірний успіх. Загалом на його рахунку 5 студійних альбомів під різними псевдонімами.

У 2022 році Fortune оцінював статки P.Diddy в 1 мільярд доларів. До такого зростання доходів репер прийшов, зокрема, через продаж алкоголю під власним брендом, а також через музичну діяльність. Після скандалів, арешту та суду статки виконавця різко впали — до $300–400 млн до кінця 2024 року.

Репер також ходив на телешоу та давав інтерв’ю. Фото: Getty Images

Скандал і арешт P.Diddy

У вересні 2024 року Шона Комбса заарештували за федеральними звинуваченнями в секс-трафіку, рекеті та транспортуванні для проституції. Як пише DW, він нібито примушував колишніх подруг до сексу із найнятими ескорт-чоловіками, записував відео для шантажу, застосовував насильство. Також він звинувачувався у рекеті та транспортуванні двох подруг через Штати для проституції.

P.Diddy вже відсидів 13 місяців у СІЗО. Фото: Getty Images

У липні 2025 року стало відомо, що після 8-тижневого суду в Манхеттені, журі присяжних виправдало репера за найтяжчими звинуваченнями в рекеті та секс-трафіку.

А 3 жовтня суддя Арун Субраманіан виніс вирок Шону Комбсу — 50 місяців (4 роки 2 місяці) в’язниці + 3 роки нагляду + $500 тис. штрафу. Це при тому, що прокуратура вимагала 11 років ув’язнення.

