Никто не смог превзойти его почти за 100 лет: самые известные роли единственного "короля Голливуда" Гейбла

Кларк Гейбл был секс-символом Голливуда

Кларк Гейбл — легенда американского кино, обладатель "Оскара", один из самых известных актеров золотой эпохи и официальный "король Голливуда". В мире он стал известен благодаря роли в фильме "Унесенные ветром". Даже через 65 лет после смерти, он популярен среди современной молодежи.

Что нужно знать

Сегодня, 16 ноября, годовщина смерти легендарного актера Кларка Гейбла

Он – единственный король Голливуда и секс-символ 1930-40-х годов

Сам Гейбл не считал себя великим актером, хотя стал легендой

Карьера Гейбла длилась около четырех десятилетий. Он снялся в более чем 60 фильмах и часто играл главные роли и стал ведущим актером "золотого" Голливуда.

Кларк Гейбл. Фото: Getty Images

В нем соединились маскулинность, уверенный взгляд, подтянутое тело и красивая внешность, которые сделали свое. В 1930-40-х годах Гейбл был секс-символом. Он часто играл уверенных в себе мужчин, иногда грубых, но очаровательных, что нравилось женщинам.

Кларк Гейбл. Фото: Getty Images

Самые популярные роли Кларка Гейбла

В 1934 году Гейбл снялся в фильме "Это произошло однажды ночью". Именно эта роль принесла ему "Оскар" за самую лучшую мужскую роль. Кинолента также стала визитной карточкой Кларка, после которой он смог заявить о себе как актер, способный и на комедию, и на драму.

Кларк Гейбл. Фото: Getty Images

Роль Рэтта Батлера в фильме "Змеяные ветром" (1939) сделала Гейбла иконой. Актер смог показать себя харизматичным. Именно эту роль актера помнят и сейчас, а киноленту смотрит даже молодое поколение.

Кадр из фильма "Звеяные ветром". Фото: Getty Images

"Мятеж на "Баунте" (1935). За роль Флетчера Кристиана Гейбл получил вторую номинацию на "Оскар" и мировое признание.

Сам Гейбл удивлялся своей популярности. Он не считал себя талантливым, но профессия была его единственно возможным способом существования. За свой успех Кларк обязан женщинам, которые его окружали. Это его мачеха, жена Джозефина, старше него на 17 лет, богатая вдова Мария Франклин, которая была его фиктивной женой.

