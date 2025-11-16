Ніхто не зміг перевершити його за майже 100 років: найвідоміші ролі єдиного "короля Голлівуду" Ґейбла

Кларк Ґейбл був секс-символом Голлівуду

Кларк Ґейбл — легенда американського кіно, володар "Оскара", один із найвідоміших акторів золотої епохи та офіційний "король Голлівуду". У світі він став відомий завдяки ролі в фільмі "Завіяні вітром". Навіть за 65 років після смерті, він популярний серед сучасної молоді.

Що варто знати

Сьогодні, 16 листопада, — роковини смерті легендарного актора Кларка Ґейбла

Він — єдиний король Голлівуду та секс-символ 1930-40-х років

Сам Ґейбл не вважав себе великим актором, хоча став легендою

Кар’єра Ґейбла тривала близько чотирьох десятиліть. Він знявся у більш ніж 60 фільмах і часто грав головні ролі і став провідним актором "золотого" Голлівуду.

Кларк Ґейбл. Фото: Getty Images

У ньому поєдналися маскулінність, впевнений погляд, підтягнуте тіло і красива зовнішність, які зробили своє. У 1930-40-х роках Ґейбл був секс-символом. Він часто грав упевнених у собі чоловіків, іноді грубих, але чарівних, що подобалося жінкам.

Кларк Ґейбл. Фото: Getty Images

Найпопулярніші ролі Кларка Ґейбла

У 1934 році Ґейбл знявся у фільмі "Це сталося якось вночі". Саме ця роль принесла йому "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Кінострічка також стала візитівкою Кларка, після якої він зміг заявити про себе як актор, здатний і на комедію, і на драму.

Кларк Ґейбл. Фото: Getty Images

Роль Ретта Батлера у фільмі "Звіяні вітром" (1939) зробила Ґейбла іконою. Актор зміг показати себе харизматичним. Саме за цю роль актора пам’ятають і нині, а кінострічку дивиться навіть молоде покоління.

Кадр з фільму "Звіяні вітром". Фото: Getty Images

"Заколот на "Баунті" (1935). За роль Флетчера Крістіана Ґейбл отримав другу номінацію на "Оскар" і світове визнання.

Сам Ґейбл дивувався своїй популярності. Він не вважав себе талановитим, але професія була його єдиним можливим способом існування. За свій успіх Кларк завдячував жінкам, які його оточували. Це його мачуха, дружина Джозефіна, старша за нього на 17 років, багата вдова Марія Франклін, яка була його фіктивною дружиною.

