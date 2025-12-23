Вы не догадаетесь, где на самом деле снимали "Один дома". Эти факты о культовой комедии знают единицы

Один дома на протяжении 27 лет был самой кассовой комедией в истории кино

Культовой рождественской комедии "Один дома" исполнилось 35 лет, за это время главные герои сильно изменились, но остаются любимыми миллионами зрителей. Однако мало кто знает, где на самом деле проходили съемки и какие сцены появились спонтанно?

"Телеграф" собрал интересные факты о фильме "Один дома". Эта комедия удерживала рекорд как "самая кассовая" на протяжении 27 лет.

Интересные факты о фильме "Один дома"

Комедию снимали не в знаменитом доме

Хотя в фильме мы видим роскошный дом семьи МакКалистеров, на самом деле почти все сцены снимались на декорациях, построенных внутри школьного спортзала.

Дом МакКалистеров из фильма "Один дома"

Мы сделали первый этаж с лестницей наверх, второй этаж на возвышенной платформе с лестницей вниз, а также подвальное помещение как декорацию один из участников съемочной группы

Эти декорации были достаточно просторными, чтобы вместить всю мебель, актеров и съемочное оборудование, при этом интерьер был вдохновлен настоящим домом, выбранным для съемки внешних планов. Даже лестницы создавали ощущение настоящих, но на самом деле были оптической иллюзией и никуда не вели.

Где снимали фильм "Один дома"

Сценарий "Один дома" был написан всего за 9 дней

Джон Хьюз известен тем, что пишет свои сценарии быстро, и "Один дома" — не исключение. За девять дней Хьюз успел включить в сценарий рождественский дух, забавные проделки и трогательные моменты, которые сделали фильм культовым.

Фильм "Один дома" вышле в 1990 году

Фильм мог не выйти на большие экраны

Изначально фильм собиралась продюсировать Warner Bros, но студия посчитала, что 14,7 миллиона долларов — слишком много для такой комедии. А студия 21st Century Fox посчитала фильм замечательным и увеличила его бюджет до 18 миллионов. В итоге фильм собрал более 476 миллионов долларов в прокате.

Маколей Калкин сам нарисовал знаменитый "план"

Кевин по сюжету разработал план защиты дома от грабителей. Ее лично нарисовал сам Калкин цветными карандашами, что сделало сцену более реалистичной и узнаваемой.

Маколей Калкин в фильме "Один дома"

Ограничения во время съемок

Маколей Калкин был ребенком, поэтому мог работать не более 5 часов в день. Иногда он так уставал, что просто засыпал на полу между дублями. Кстати, из-за запрета работать после 22:00 сцена с пиццей снималась утром внутри дома, а сцены с курьером — ночью на улице.

"Случайная" сцена в фильме

Одна из самых трогательных сцен могла не войти в фильм. Речь идет о разговоре Кевина со Стариком Марли в церкви. Она была в сценарии, но размыто, а режиссер в ходе съемок добавил детали в разговор между персонажами, сделав ее более эмоциональной.

Сцена из фильма "Один дома"

Злодея Гарри мог сыграть другой актер

Перед Джо Пеши на роль грабителя Гарри рассматривали Роберта Де Ниро. Но актер отказался участвовать в рождественской комедии.

Тарантул был настоящим

В одной из сцен Кевин кладет паука на лицо Марва. Изначально планировалось использовать резиновую игрушку, но команда решила использовать настоящего паука, который был тренирован и безопасен, но все равно создавал ощущение ужаса и неожиданности.

