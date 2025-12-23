Ви не здогадаєтеся, де насправді знімали "Сам удома". Ці факти про культову комедію знають одиниці

Сам удома протягом 27 років був найкасовішою комедією в історії кіно

Культовій різдвяній комедії "Сам удома" виповнилося 35 років, за цей час головні герої сильно змінилися, але залишаються улюбленими серед мільйонів глядачів. Проте мало хто знає, де насправді відбувалися знімання та які сцени з’явилися спонтанно?

"Телеграф" зібрав цікаві факти про фільм "Сам удома". Ця комедія утримувала рекорд як "найкасовіша" протягом 27 років.

Цікаві факти про фільм "Сам удома"

Комедію знімали не у знаменитому будинку

Хоча у фільмі ми бачимо розкішний будинок сім’ї МакКалістерів, насправді майже всі сцени знімалися на декораціях, збудованих усередині шкільного спортзалу.

Дім МакКалістерів з фільму "Сам удома"

Ми зробили перший поверх зі сходами нагору, другий поверх на піднесеній платформі зі сходами вниз, а також підвальне приміщення як декорацію один із учасників знімальної групи

Ці декорації були досить просторими, щоб вмістити всі меблі, акторів та знімальне обладнання, при цьому інтер’єр був натхненний справжньою домівкою, обраною для зйомки зовнішніх планів. Навіть сходи створювали відчуття справжніх, але насправді були оптичною ілюзією та нікуди не вели.

Де знімали фільм "Сам удома"

Сценарій "Сам удома" був написаний лише за 9 днів

Джон Хьюз відомий тим, що пише свої сценарії швидко, і "Сам удома" — не виняток. За дев’ять днів Х’юз встиг включити до сценарію різдвяний дух, кумедні витівки та зворушливі моменти, які зробили фільм культовим.

Фільм Сам удома вийшов у 1990 році

Фільм міг не вийти на великі екрани

Спочатку фільм збиралася продюсувати Warner Bros, але студія визнала, що 14,7 мільйона доларів — занадто багато для такої комедії. А студія 21st Century Fox визнала фільм чудовим і збільшила його бюджет до 18 мільйонів. У результаті фільм зібрав понад 476 мільйонів доларів у прокаті.

Маколей Калкін сам намалював знаменитий "план"

Кевін за сюжетом розробив план захисту будинку від грабіжників. Її особисто намалював сам Калкін кольоровими олівцями, що зробило сцену більш реалістичною та відомою.

Маколей Калкін у фільмі "Сам удома"

Обмеження під час знімання

Маколей Калкін був дитиною, тож міг працювати не більше 5 годин на день. Іноді він так стомлювався, що просто засинав на підлозі між дублями. До речі, через заборону працювати після 22:00, сцена з піцою знімалася вранці всередині будинку, а сцени з кур’єром — уночі на вулиці.

"Випадкова" сцена у фільмі

Одна з найзворушливіших сцен могла не увійти до фільму. Йдеться про розмову Кевіна зі Старим Марлі у церкві. Вона була у сценарії, але розмита, а режисер під час знімання додав деталі у розмову між персонажами, зробивши її емоційнішою.

Сцена з фільму "Сам удома"

Лиходія Гаррі міг зіграти інший актор

Перед Джо Пеші на роль грабіжника Гаррі розглядали Роберта Де Ніро. Але актор відмовився брати участь у різдвяній комедії.

Тарантул був справжнім

В одній зі сцен Кевін кладе павука на обличчя Марва. Спочатку планувалося використовувати гумову іграшку, але команда вирішила використати справжнього павука, який був тренований та безпечний, але все одно створював відчуття жаху та несподіванки.

