"Самая страшная ночь": дом участницы детского Евровидения Софии Нерсесян пострадал от российского дрона

Певица рассказала о пережитом прошлой ночью

София Нерсесян — десятилетняя украинская певица, которая в октябре 2025 года победила в Нацотборе на "Детское Евровидение" с песней "Мотанка", а уже в декабре представила Украину на конкурсе в Тбилиси. Юная певица и волонтер заняла второе место и первое среди зрительских симпатий.

В ночь на 9 января дом в Киеве, где живет София, пострадал от российского дрона. Об этом девочка сообщила в своем Instagram. Певица также показала кадры и поделилась своими эмоциями после пережитого.

София Нерсесян. Фото: Суспільне

Ненавижу вас, р*шка. Самая страшная ночь в моей жизни написала Нерсесян в Instagram-сторис.

Скриншоты из видео Софии Нерсесян

На кадрах, которые показала певица, можно увидеть, что в доме повылетали окна, изуродованные перекрытия, разрушенный двор, вокруг много стекла и обломков от окон и дверей. Также в поврежденном доме нет света. Выглядит все это действительно страшно.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, Основным направлением удара стала Киевщина. В Киеве есть погибшие и много пострадавшие. В столице также перебои с электричеством, водой и отоплением.

