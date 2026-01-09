Рус

"Найстрашніша ніч": будинок учасниці дитячого Євробачення Софії Нерсесян постраждав від російського дрону

Галина Струс
Софія Нерсесян представляла Україну на дитячому Євробаченні Новина оновлена 09 січня 2026, 14:08
Софія Нерсесян представляла Україну на дитячому Євробаченні. Фото Колаж "Телеграф"

Співачка розповіла про пережите минулої ночі

Софія Нерсесян – десятирічна українська співачка, яка у жовтні 2025 року перемогла у Нацвідборі на "Дитяче Євробачення" з піснею "Мотанка", а вже у грудні представила Україну на конкурсі у Тбілісі. Юна співачка та волонтерка посіла друге місце та перше серед глядацьких симпатій.

У ніч на 9 січня будинок у Києві, де мешкає Софія, постраждав від російського дрону. Про це дівчинка повідомила у своєму Instagram. Співачка також показала кадри та поділилася своїми емоціями після пережитого.

Софія Нерсесян
Софія Нерсесян. Фото: Суспільне

Ненавиджу вас, р*шка. Найстрашніша ніч у моєму житті

написала Нерсесян у Instagram-сторіс.

Софія Нерсесян, дитяче євробачення
Скріншоти з відео Софії Нерсесян

На кадрах, які показала співачка, можна побачити, що в будинку повилітали вікна, понівечені перекриття, зруйнований двір, довкола багато скла та уламків від вікон та дверей. Також у пошкодженому будинку немає світла. Виглядає все це справді страшно і моторошно.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 9 січня, Росія зробила масовану комбіновану атаку на Україну, Основним напрямом удару стала Київщина. У Києві є загиблі та багато постраждалих. У столиці також перебої з електрикою, водою та опаленням.

Раніше "Телеграф" розповідав про поради американських виживальників, як зігрітися у будинку без опалення. Це може спрацювати.

