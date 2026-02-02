Не стопами матери: чем занимается и как выглядит старшая дочь Брежневой, которая живет в США

Девушка показывает свою жизнь в соцсетях

Вера Брежнева — известная украинская певица и актриса, бывшая участница группы "ВИА Гра", которая трижды была в браке и имеет двоих детей от разных мужчин. Ее старшая дочь Соня, которой сейчас 24 года, выбрала не строить карьеру в шоу-бизнесе и проживает в США.

Что следует знать

Старшая дочь Веры Брежневой, 24-летняя Соня Киперман, окончательно поселилась в США, где после учебы развивает карьеру в модельном бизнесе

Соня поддерживает близкие отношения с матерью, получая роскошные подарки на праздники и строит частную жизнь с иностранными избранниками

Соня Киперман — первенец Веры Брежневой от Виталия Войченко, получившая фамилию Киперман от второго мужа матери Михаила Кипермана, который ее удочерил. Девушка училась в американском колледже, а сейчас занимается моделингом.

Вера Брежнева с дочерями Соней и Сарой. Фото: Instagram

Сейчас девушка живет за границей, преимущественно в Соединенных Штатах Америки, где продолжила образование после окончания колледжа. Еще в 2024 году она демонстрировала фото с выпускного, указывая на завершение американского этапа обучения.

Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

В соцсетях Соня не только публикует личные фото, но активно демонстрирует свою профессиональную деятельность. В США она снималась для рекламных фотосессий, в частности, для салона красоты, где демонстрировала различные процедуры и эстетические образы.

Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

В апреле 2025 девушка показала подарки от мамы на свой день рождения. Вера Брежнева подарила дочери украшения от люксовых брендов.

Подарки Соне Киперман от мамы Веры Брежневой. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

О личной жизни Сони Киперман известно немного. Девушка встречалась с американцем Хоуком Крубертом, а в 2019 году показала нового любимого – также американца – по имени Мэтт. До сих пор они вместе неизвестно.

