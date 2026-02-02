Рус

Не стопами матері: чим займається і як виглядає старша донька Брежнєвої, яка живе у США

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман Новина оновлена 02 лютого 2026, 22:21
Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчина показує своє життя у соцмережах

Віра Брежнєва — відома українська співачка та акторка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра", яка тричі була у шлюбі і має двох дітей від різних чоловіків. Її старша донька Соня, якій зараз 24 роки, обрала не будувати кар'єру в шоубізнесі і мешкає у США.

Що варто знати

  • Старша донька Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман, остаточно оселилася в США, де після навчання розвиває кар'єру в модельному бізнесі
  • Дівчина знімається для американських рекламних проєктів та ділиться результатами роботи у соцмережах
  • Соня підтримує близькі стосунки з матір'ю, отримуючи розкішні подарунки на свята, та будує приватне життя з іноземними обранцями

Соня Кіперман — первісток Віри Брежнєвої від Віталія Войченка, яка отримала прізвище Кіперман від другого чоловіка матері, Михайла Кіпермана, який її удочерив. Дівчина навчалася в американському колежді, а зараз займається моделінгом.

Брежнєва доньки
Віра Брежнєва з доньками Сонею і Сарою. Фото: Instagram

Зараз дівчина живе за кордоном, переважно у Сполучених Штатах Америки, де продовжила освіту після закінчення коледжу. Ще у 2024 році вона демонструвала фото з випускного, вказуючи на завершення американського етапу навчання.

Дочка Брежнєвої Соня Кіперман
Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

У соцмережах Соня не лише публікує особисті фото, але й активно демонструє свою професійну діяльність. У США вона знімалася для рекламних фотосесій, зокрема для салону краси, де демонструвала різні процедури та естетичні образи.

Соня Кіперман
Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

У квітні 2025 року дівчина показала подарунки від мами на свій день народження. Віра Брежнєва подарувала доньці прикраси від люксових брендів.

Донька Брежнєвої Соня
Подарунки Соні Кіперман від мами Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Кіперман
Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Про особисте життя Соні Кіперман відомо небагато. Дівчина зустрічалася з американцем Хоуком Крубертом, а у 2019 році показала нового коханого — також американця — на ім'я Метт. Чи досі вони разом — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Олега Ляшка. Зі своєю дружиною він разом вже понад 20 років і за цей час у них народилося двоє дітей.

Теги:
#Віра Брежнєва #Соня Кіперман #Донька