Не стопами матері: чим займається і як виглядає старша донька Брежнєвої, яка живе у США

Дівчина показує своє життя у соцмережах

Віра Брежнєва — відома українська співачка та акторка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра", яка тричі була у шлюбі і має двох дітей від різних чоловіків. Її старша донька Соня, якій зараз 24 роки, обрала не будувати кар'єру в шоубізнесі і мешкає у США.

Що варто знати

Старша донька Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман, остаточно оселилася в США, де після навчання розвиває кар'єру в модельному бізнесі

Дівчина знімається для американських рекламних проєктів та ділиться результатами роботи у соцмережах

Соня підтримує близькі стосунки з матір'ю, отримуючи розкішні подарунки на свята, та будує приватне життя з іноземними обранцями

Соня Кіперман — первісток Віри Брежнєвої від Віталія Войченка, яка отримала прізвище Кіперман від другого чоловіка матері, Михайла Кіпермана, який її удочерив. Дівчина навчалася в американському колежді, а зараз займається моделінгом.

Віра Брежнєва з доньками Сонею і Сарою. Фото: Instagram

Зараз дівчина живе за кордоном, переважно у Сполучених Штатах Америки, де продовжила освіту після закінчення коледжу. Ще у 2024 році вона демонструвала фото з випускного, вказуючи на завершення американського етапу навчання.

Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

У соцмережах Соня не лише публікує особисті фото, але й активно демонструє свою професійну діяльність. У США вона знімалася для рекламних фотосесій, зокрема для салону краси, де демонструвала різні процедури та естетичні образи.

Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

У квітні 2025 року дівчина показала подарунки від мами на свій день народження. Віра Брежнєва подарувала доньці прикраси від люксових брендів.

Подарунки Соні Кіперман від мами Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Про особисте життя Соні Кіперман відомо небагато. Дівчина зустрічалася з американцем Хоуком Крубертом, а у 2019 році показала нового коханого — також американця — на ім'я Метт. Чи досі вони разом — невідомо.

