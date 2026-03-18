Тарас Цымбалюк попал в громкий скандал из-за рекламы наркотиков

Актера жестко раскритиковали за сомнительную рекламу

Тарас Цымбалюк — популярный украинский актер, который был главным героем 14-го сезона шоу "Холостяк". Недавно артист нарвался на жесткую критику в соцсетях за рекламу магазина, который продает наркотические средства. В скандале замешана также блогерша Эсти Рогова.

Внимание на рекламу сомнительной продукции в соцсети Threads обратили ветеран Виктор Лахно и боевой медик Вицик. Они заметили, что актер и блогерша рекламируют так называемые кофе-шопы, которые распространяют синтетическую продукцию для курения под видом "сувенирной продукции", проще говоря – спайс.

Сеть шопов раздавала бесплатно свою продукцию среди молодежи, чтобы увеличить базу клиентов, много жалоб, но никакой реакции @national.police.ua. Кто-то из руководства не замечает, как старый спайс возвращается на украинский рынок в новой обертке "сувениров" написал Виктор Лахно

Скриншот поста Виктора Лахно

Боевой медик Вицик записал видео с возмущением относительно такой рекламы от публичных людей. Он призывает притянуть их к ответственности. Также он добавил скриншоты, которые показывают, что Цимбалюк и Эсти Рогова размещали на своих инстаграм-страницах ссылку на этот магазин.

Считаю, что оба должны понести ответственность за данный поступок с последующей блокировкой страниц – навсегда. Я никогда не переходил на личность, но не в этом случае написал Вицик

Скриншот поста Вицика

Скриншоты из сторис Эсти и Цымбалюка с ссылкой на кофи-шоп

В комментариях началось бурное обсуждение, актера и блогершу жестко раскритиковали за такую рекламу:

Тарас Цымбалюк, деньги не пахнут?

Цымбалюк — это урод из программы "Холостяк", кумир сладострастных колхозниц, теперь рекламирует наркотики. Очень хороший социальный лифт.

К сожалению, к счастью ли, сознательная аудитория никогда и не была подписана на этот шлак. Надеюсь вас услышат как можно больше людей.

Ну Цымбалюк после "Холостяка" вообще по наклону ушел. Сразу стало очевидно, что он деган.

Им деньги не пахнут походу, и пофиг что рекламировать.

Комментарии под постами о скандале с Цымбалюком

"Телеграф" обратился за комментарием к Тарасу Цымбалюку по поводу этого скандала. К моменту публикации материала ответа мы не получили.

Для справки: Спайс (синтетическая марихуана) – это собирательное понятие для курительных травяных смесей, содержащих искусственные каннабиноиды. В их состав могут входить как легальные психоактивные растения, так и дополнительные химические соединения.

