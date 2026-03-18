Тарас Цымбалюк попал в громкий скандал из-за рекламы наркотиков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актера жестко раскритиковали за сомнительную рекламу
Тарас Цымбалюк — популярный украинский актер, который был главным героем 14-го сезона шоу "Холостяк". Недавно артист нарвался на жесткую критику в соцсетях за рекламу магазина, который продает наркотические средства. В скандале замешана также блогерша Эсти Рогова.
Внимание на рекламу сомнительной продукции в соцсети Threads обратили ветеран Виктор Лахно и боевой медик Вицик. Они заметили, что актер и блогерша рекламируют так называемые кофе-шопы, которые распространяют синтетическую продукцию для курения под видом "сувенирной продукции", проще говоря – спайс.
Сеть шопов раздавала бесплатно свою продукцию среди молодежи, чтобы увеличить базу клиентов, много жалоб, но никакой реакции @national.police.ua. Кто-то из руководства не замечает, как старый спайс возвращается на украинский рынок в новой обертке "сувениров"
Боевой медик Вицик записал видео с возмущением относительно такой рекламы от публичных людей. Он призывает притянуть их к ответственности. Также он добавил скриншоты, которые показывают, что Цимбалюк и Эсти Рогова размещали на своих инстаграм-страницах ссылку на этот магазин.
Считаю, что оба должны понести ответственность за данный поступок с последующей блокировкой страниц – навсегда. Я никогда не переходил на личность, но не в этом случае
В комментариях началось бурное обсуждение, актера и блогершу жестко раскритиковали за такую рекламу:
- Тарас Цымбалюк, деньги не пахнут?
- Цымбалюк — это урод из программы "Холостяк", кумир сладострастных колхозниц, теперь рекламирует наркотики. Очень хороший социальный лифт.
- К сожалению, к счастью ли, сознательная аудитория никогда и не была подписана на этот шлак. Надеюсь вас услышат как можно больше людей.
- Ну Цымбалюк после "Холостяка" вообще по наклону ушел. Сразу стало очевидно, что он деган.
- Им деньги не пахнут походу, и пофиг что рекламировать.
"Телеграф" обратился за комментарием к Тарасу Цымбалюку по поводу этого скандала. К моменту публикации материала ответа мы не получили.
- Для справки: Спайс (синтетическая марихуана) – это собирательное понятие для курительных травяных смесей, содержащих искусственные каннабиноиды. В их состав могут входить как легальные психоактивные растения, так и дополнительные химические соединения.
