Тарас Цимбалюк потрапив у гучний скандал через рекламу наркотиків

Актора жорстко розкритикували за сумнівну рекламу

Тарас Цимбалюк – популярний український актор, який був головним героєм 14-го сезону шоу "Холостяк". Нещодавно артист нарвався на жорстку критику у соцмережах за рекламу магазину, який продає наркотичні засоби. У скандалі замішана також блогерка Есті Рогова.

Увагу на рекламу сумнівної продукції у соцмережі Threads звернули ветеран Віктор Лахно та бойовий медик Віцик. Вони зауважили, що актор і блогерка рекламують так звані кофі-шопи, які розповсюджують синтетичну продукцію для куріння під виглядом "сувенірної продукції", простіше кажучи – спайс.

Мережа шопів роздавала безкоштовно свою продукцію серед молоді, щоби збільшити базу клієнтів, багато скарг, але жодної реакції @national.police.ua. Хтось із керівництва не помічає, як старий спайс повертається на український ринок у новій обгортці "сувенірів" написав Віктор Лахно

Бойовий медик Віцик записав відео із обуренням щодо такої реклами від публічних людей. Він закликає притягнути їх до відповідальності. Також він додав скріншоти, які показують, що Цимбалюк та Есті Рогова розміщували на своїх інстаграм-сторінках посилання на цей магазин.

Вважаю, що обидва повинні понести відповідальність за цей вчинок з наступним блокуванням сторінок – назавжди. Я ніколи не переходив на особистості, але не в цьому випадку написав Віцик

У коментарях почалося бурхливе обговорення, актора та блогерку жорстко розкритикували за таку рекламу:

Тарасе Цимбалюку, гроші не пахнуть?

Цимбалюк — це виродок із програми "Холостяк", кумир хтивих колгоспниць, тепер рекламує наркотики. Дуже добрий соціальний ліфт.

На жаль, чи на щастя, свідома аудиторія ніколи і не була підписана на цей шлак. Сподіваюся вас почують якнайбільше людей.

Ну, Цимбалюк після "Холостяка" взагалі по нахилу пішов. Відразу стало очевидним, що він деган.

Їм гроші не пахнуть походу, і пофіг що рекламувати.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Тараса Цимбалюка щодо цього скандалу. На момент публікації матеріалу відповіді ми отримали.

Для довідки: Спайс (синтетична марихуана) — це збірне поняття для курильних трав'яних сумішей, що містять штучні канабіноїди. До їх складу можуть входити як легальні психоактивні рослини, так і додаткові хімічні сполуки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Андрій Бідняков потрапив у курйозну ситуацію у супермаркеті. Його розшукує "Сільпо".