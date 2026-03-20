Чак Норрис оставил странное послание за 10 дней до смерти. Как он тогда выглядел (видео)

Норрис заявил, что не чувствует себя старым

В пятницу, 20 марта, стало известно о смерти актера Чака Норриса. Легенда боевиков в последние годы появлялcя на экране не часто, но из поля зрения поклонников не пропадал и поддерживал с ними связь. За 10 дней до смерти он показал себя в отличной форме и оставил странное послание.

На своей странице в Instagram Чак Норрис в день своего 86-летия записал видеообращение, заявив, что не чувствует себя старым. Актер вел спарринг с партнером и двигался весьма активно и уверенно.

Как Чак Норрис выглядел перед смертью

Актер Чак Норрис публиковал в соцсетях видео, на котором занимался спортом, и было видно, что он находится в отличной физической форме. Улыбаясь и обращаясь к поклонникам, он сказал:

Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного игры на солнце, чтобы почувствовать себя молодым. Я благодарен за еще один год, за крепкое здоровье и возможность продолжать делать то, что люблю. Спасибо всем, кто является лучшими фанатами в мире Чак Норрис

Особенно впечатлили его слова: "Я не старею. Я повышаю уровень". Это послание озадачило фанатов, ведь всего через десять дней актер скончался, и известие о его смерти опустошило поклонников по всему миру. В комментариях люди писали:

"Он убил смерть и занял ее место";

"Чак Норрис не ушел… Смерть просто собрала смелость встретиться с ним" ;

"Он поднялся на новый уровень".

Чак Норрис создал наследие, которое будет жить поколениями. Он известен своими легендарными боевыми фильмами, такими как "Путь дракона" (1972), трилогией "Пропавшие без вести" и "Отряд дельта". Кроме того, он сыграл Корделла Уокера в сериале CBS "Крутой Уокер".

