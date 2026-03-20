Чак Норріс залишив дивне послання за 10 днів до смерті. Як він тоді виглядав (відео)

Норріс заявив, що не почувається старим

У п’ятницю, 20 березня, стало відомо про смерть актора Чака Норріса. Легенда бойовиків в останні роки з’являвся на екрані не часто, але з поля зору шанувальників не пропадав і підтримував з ними зв’язок. За 10 днів до смерті він показав себе у чудовій формі та залишив дивне послання.

На своїй сторінці в Instagram Чак Норріс у день свого 86-річчя записав відеозвернення, заявивши, що не почувається старим. Актор вів спаринг з партнером і рухався дуже активно та впевнено.

Як Чак Норріс виглядав перед смертю

Актор Чак Норріс публікував у соцмережах відео, на якому займався спортом, і було видно, що він знаходиться у чудовій фізичній формі. Усміхаючись і звертаючись до шанувальників, він сказав:

Сьогодні мені 86! Немає нічого кращого, ніж трохи гри на сонці, щоб відчути себе молодим. Я вдячний за ще один рік, за міцне здоров’я та можливість продовжувати робити те, що люблю. Дякую всім, хто є найкращими фанатами у світі Чак Норріс

Особливо вразили його слова: "Я не старію. Я підвищую рівень". Це послання спантеличило фанатів, адже через десять днів актор помер, і звістка про його смерть спустошила шанувальників по всьому світу. У коментарях люди писали:

"Він убив смерть і зайняв її місце";

"Чак Норріс не пішов ... Смерть просто набралася сміливості зустрітися з ним";

"Він піднявся на новий рівень".

Як Чак Норріс виглядав перед смертю

Чак Норріс створив спадщину, яка житиме поколіннями. Він відомий своїми легендарними бойовими фільмами, такими як "Шлях дракона" (1972), трилогією "Зниклі безвісти" та "Загін дельта". Крім того, він зіграв Корделла Уокера у серіалі CBS "Вокер, техаський ренджер".

"Телеграф" писав раніше, яким Чак Норріс був у молодості. Він не прагнув бути актором.