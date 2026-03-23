Необычная деталь в образе Тины Кароль на съемках вызвала обсуждения среди украинцев (фото)
Образ артистки бурно обсуждают в сети
Тина Кароль — известная украинская певица, которая не перестает будоражить поклонников новыми песнями и смелыми образами. Недавно певица появилась на съемках в соблазнительном наряде, однако пользователи сети рассмотрели на нем интересную деталь.
Пользовательница Threads под ником _natali_ n_ опубликовала несколько фото с Тиной Кароль, на которых можно заметить, что ее наряд скреплен канцелярскими биндерами.
Спонсор платья "в облипку" Тины Кароль — канцелярский биндер
В комментариях к фото с певицей началось бурное обсуждение. Однако почти никто не удивился такой неожиданной детали в наряде Тины Кароль. Многие пользователи отметили, что биндеры часто используются на съемках с целью усовершенствования образов.
Вот что написали люди в комментариях:
- Это не только у Тины Кароль, а у всех на съемках преимущественно.
- Но это классика. Без этого половина образов на съемках не работают, человек должен быть подвижным в кадре. Одежда на съемку – это не одежда на выход.
- Это обычная практика на съемках.
- Я не знаю ни одной съемки, где бы не было биндера на одежде
- Это хорошо, что биндер, а не замок, который не сошелся или разошелся шов. Биндер это напротив элемент для большего уважения.
- На ней даже канцтовары красиво смотрятся.
- На биндерах и тейпах держится промышленность. Вы что.
- Я вам больше скажу, это стандартная практика при съемках, часто такое используем и будем использовать.
- Это буквально каждая съемка, просто Тина спалила контору.
- Я впервые вижу, и я тоже удивилась.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап на новом фото попал под волну критики. Его назвали человеком-яйцом.