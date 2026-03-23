Незвичайна деталь в образі Тіни Кароль на зйомках викликала обговорення серед українців (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1212
Образ артистки бурхливо обговорюють у мережі
Тіна Кароль — відома українська співачка, яка не перестає розбурхувати шанувальників новими піснями та сміливими образами. Нещодавно артистка з’явилася на зйомках у спокусливому вбранні, проте користувачі мережі помітили цікаву деталь.
Користувачка Threads під ніком _natali_ n_ опублікувала кілька фото з Тіною Кароль, на яких можна помітити, що її вбрання скріплено канцелярськими біндерами.
Спонсор сукні "в обліпку" Тіни Кароль — канцелярський біндер
У коментарях до фото зі співачкою розпочалося бурхливе обговорення. Проте майже ніхто не здивувався такій несподіваній деталі у вбранні Тіни Кароль. Багато користувачів відзначили, що біндери часто використовуються на зйомках для вдосконалення образів.
Ось що написали люди у коментарях:
- Це не тільки у Тіни Кароль, а й у всіх на зйомках переважно.
- Але ж це класика. Без цього половина образів на зйомках не працюють, людина має бути рухомою у кадрі. Одяг на зйомку – це не одяг на вихід.
- Це проста практика на зйомках.
- Я не знаю жодної зйомки, де б не було біндера на одязі
- Це добре, що біндер, а не замок, який не зійшовся чи розійшовся шов. Біндер — це навпаки елемент для більшої поваги.
- На ній навіть канцтовари гарно виглядають.
- На біндерах та тейпах тримається вся індустрія. Ви що.
- Я вам більше скажу, це стандартна практика під час зйомок, часто таке використовуємо і будемо використовувати.
- Це буквально кожна зйомка, просто Тіна спалила контору.
- Я вперше бачу, і я також здивувалася.
