Незвичайна деталь в образі Тіни Кароль на зйомках викликала обговорення серед українців (фото)

Образ артистки бурхливо обговорюють у мережі

Тіна Кароль — відома українська співачка, яка не перестає розбурхувати шанувальників новими піснями та сміливими образами. Нещодавно артистка з’явилася на зйомках у спокусливому вбранні, проте користувачі мережі помітили цікаву деталь.

Користувачка Threads під ніком _natali_ n_ опублікувала кілька фото з Тіною Кароль, на яких можна помітити, що її вбрання скріплено канцелярськими біндерами.

Спонсор сукні "в обліпку" Тіни Кароль — канцелярський біндер жартівливо написала _natali_ n_

Скріншот посту з Threads

У коментарях до фото зі співачкою розпочалося бурхливе обговорення. Проте майже ніхто не здивувався такій несподіваній деталі у вбранні Тіни Кароль. Багато користувачів відзначили, що біндери часто використовуються на зйомках для вдосконалення образів.

Тіна Кароль із біндером на зйомках. Фото: https://www.threads.com/@_natali_tn_/post/

Ось що написали люди у коментарях:

Це не тільки у Тіни Кароль, а й у всіх на зйомках переважно.

Але ж це класика. Без цього половина образів на зйомках не працюють, людина має бути рухомою у кадрі. Одяг на зйомку – це не одяг на вихід.

Це проста практика на зйомках.

Я не знаю жодної зйомки, де б не було біндера на одязі

Це добре, що біндер, а не замок, який не зійшовся чи розійшовся шов. Біндер — це навпаки елемент для більшої поваги.

На ній навіть канцтовари гарно виглядають.

На біндерах та тейпах тримається вся індустрія. Ви що.

Я вам більше скажу, це стандартна практика під час зйомок, часто таке використовуємо і будемо використовувати.

Це буквально кожна зйомка, просто Тіна спалила контору.

Я вперше бачу, і я також здивувалася.

Коментарі під постом про Тіну Кароль

