Путин просто "не в курсе": звезда российского шоубиза записала странное обращение к диктатору

Боня из Монако решила "спасти" президента РФ

Российская телеведущая, актриса и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня записала видеообращение к президенту РФ Путину. В ролике она заявила, что российские чиновники скрывают реальное состояние дел в стране, потому что глава Кремля просто… не в курсе.

В 18-минутном видео, записанном в Монако, Боня серьезно заявила, что все проблемы России – от наводнений в Дагестане до разливов мазута в Анапе – это не вина верхушки. Просто чиновники настолько боятся президента, что не решаются рассказать ему правду.

Она высказала тезис о том, что россияне якобы поддерживают Путина, но недовольны действиями тех, кто стоит между властью и народом. Это напоминает простую политическую формулу "царь добрый — плохие бояре", которая часто используется в российском инфопространстве для объяснения системных проблем.

Вскоре после публикации видео издания Forbes сообщило, что российские власти якобы рассматривают вариант частичного ослабления ограничений в отношении мессенджера Telegram. Официального подтверждения этого решения пока нет, но в соцсетях уже ищут о совпадении этих фактов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит младшая дочь уроженки Украины Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Роман Дмитрия и Татьяны, как и рождение дочери, долго скрывался.