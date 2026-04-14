Путін просто "не в курсі": зірка російського шоубізу записала дивне звернення до диктатора

Боня з Монако вирішила "врятувати" президента РФ

Російська телеведуча, акторка і ексучасниця реаліті-шоу "Дом-2" Вікторія Боня записала відеозвернення до президента РФ Путіна. У ролику вона заявила, що російські чиновники приховують реальний стан справ у країні, бо глава Кремля просто… не в курсі.

У 18-хвилинному відео, записаному у Монако, Боня серйозно заявила, що усі проблеми Росії — від повеней у Дагестані до розливів мазуту в Анапі — це не провина верхівки. Просто чиновники настільки бояться президента, що не наважуються розповісти йому правду.

Вона висловила тезу, що росіяни нібито підтримують Путіна, але незадоволені діями тих, хто стоїть між владою та народом. Це нагадує просту політичну формулу "цар добрий — бояри погані", яка часто використовується у російському інфопросторі для пояснення системних проблем.

Незабаром після публікації відео видання Forbes повідомило, що російська влада нібито розглядає варіант часткового послаблення обмежень щодо месенджера Telegram. Офіційного підтвердження цього рішення наразі немає, але в соцмережах вже шукають збіги цих фактів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає молодша дочка уродженки України Тетяни Навки і Дмитра Пєскова. Роман Дмитра і Тетяни, як і народження доньки, довго приховувався.