Звезда "Сватов" обратилась к мамочкам, которые комплексуют из-за фигуры

Актриса развеяла главный страх беременных женщин

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал, решила поддержать своих поклонниц, которые переживают из-за изменений в фигуре после рождения ребенка. Звезда, уже воспитывающая двоих детей, искренне ответила на страхи женщин в своем Instagram.

Одна из подписчиц спросила Анну, как не бояться потерять былую красоту из-за беременности. Кошмал не заставила себя ждать с ответом в сторис, призвав женщин отказаться от навязанных стереотипов.

По словам актрисы, женское тело остается прекрасным в любом весе, а изменения во время ожидания малыша или грудного вскармливания (ГВ) – это естественный и здоровый процесс.

Мне бы хотелось, чтобы девушки и женщины не думали, что их перестанут любить, потому что их тело не соответствует обложкам журналов и моделей из инстаграм-магазинов. Женское тело прекрасно в любом весе. Женщина в положении или с весом на ГВ это красиво! Это отлично! Потому что это здоровая реакция организма Анна Кошмал

Звезда также объяснила физиологические аспекты перемен. По ее словам, гормональный ответ на роды у каждой женщины индивидуален, и иногда организм специально "блокирует" снижение веса, чтобы обеспечить полноценное вскармливание ребенка. Однако Анна отмечает, что это только временный этап. Она советует молодым мамам изменить приоритеты и перестать фокусироваться только на внешнем виде.

Красота тела ничего не стоит, если человек себя не любит. Мой совет: сместите фокус внимания на то, ради чего ваше тело пройдет это испытание. Ребенок бесконечное количество раз всего этого стоит. Дети приносят в нашу жизнь столько значимости и любви! Фигуру поправите, дисциплина поможет, а ваше сердце будет залито безусловной любовью Анна Кошмал

Анна воспитывает сына Михаила и дочь Софию. Фото: instagram.com/smorkovkina

