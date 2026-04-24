Зірка "Сватів" звернулася до матусь, які комплексують через фігуру

Актриса розвіяла головний страх вагітних жінок

Популярна українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, вирішила підтримати своїх прихильниць, які переживають через зміни у фігурі після народження дитини. Зірка, яка вже виховує двох дітей, щиро відповіла на страхи жінок у своєму Instagram.

Одна з підписниць запитала Анну, як не боятися втратити колишню красу через вагітність. Кошмал не забарилася з відповіддю у сторіс, закликавши жінок відмовитися від нав’язаних стереотипів.

За словами актриси, жіноче тіло залишається прекрасним у будь-якій вазі, а зміни під час очікування малюка чи грудного вигодовування (ГВ) — це природний і здоровий процес.

Мені б хотілося, щоб дівчата та жінки не думали, що їх перестануть любити, бо їх тіло не відповідає обкладинкам журналів і моделей з інстаграм-магазинів. Жіноче тіло прекрасне в будь-якій вазі. Жінка при надії або з вагою на ГВ це красиво! Це прекрасно! Бо це здорова реакція організму Анна Кошмал

Зірка також пояснила фізіологічні аспекти змін. За її словами, гормональна відповідь на пологи у кожної жінки індивідуальна, і іноді організм спеціально "блокує" зниження ваги, щоб забезпечити повноцінне вигодовування дитини. Проте Анна наголошує, що це лише тимчасовий етап. Вона радить молодим мамам змінити пріоритети та перестати фокусуватися лише на зовнішньому вигляді.

Краса тіла нічого не варта, якщо людина себе не любить. Моя порада: змістіть фокус уваги на те, заради чого ваше тіло пройде це випробування. Дитинка безкінечну кількість разів всього цього варта. Діти приносять у наше життя стільки значення та любові! Фігуру поправите, дисципліна допоможе, а натомість ваше серце буде залите безумовною любов'ю Анна Кошмал

Анна виховує сина Михайла і дочку Софію. Фото: instagram.com/smorkovkina

