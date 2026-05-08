Известный украинский певец ошеломил признанием о тяжелой болезни родного человека

Звезда "Караоке на Майдане" разкрыл семейную тайну

Певец Игорь Целип, получивший известность благодаря участию в легендарном шоу "Караоке на Майдане", впервые подробно поделился личной семейной историей. Это испытание повлияло на его жизнь.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в материале: "Победитель "Караоке на Майдане" о шоу, Игоре Кондратюке и болезни брата: "Для меня уже было победой просто выйти на сцену".

Исполнитель признался, что проблемы со здоровьем у близкого человека сопровождают его семью уже много лет. По словам Целипа, это не тот случай, когда можно надеяться на быстрое выздоровление.

У моего брата с детства есть неврологическое заболевание, которое влияет и на физическое состояние, и отчасти на его развитие. Это не история о быстром лечении — это постоянные врачи, реабилитации, переживания Игорь Целип

Артист вспоминает свое детство через призму больниц и постоянной борьбы родителей за здоровье сына. Игорь отметил, что такая ситуация заставила его очень рано повзрослеть и научила брать на себя ответственность.

"Я вырос в этом. Помню больницы, поездки, как родители постоянно искали возможности помочь ему. Это было непросто для всей семьи — и морально, и физически. В такие моменты очень быстро взрослеешь. Понимаешь, что жизнь — это не только о твоих желаниях. Есть люди, за которых ты отвечаешь", — подытожил Целип.

