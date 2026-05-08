Відомий український співак приголомшив визнанням про тяжку хворобу рідної людини

Зірка "Караоке на Майдані" розкрив сімейну таємницю

Співак Ігор Целип, який отримав популярність завдяки участі у легендарному шоу "Караоке на Майдані", вперше докладно поділився особистою сімейною історією. Це випробування вплинуло його життя.

Про це він розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Переможець "Караоке на Майдані" про шоу, Ігоря Кондратюка та хворобу брата: "Для мене вже було перемогою просто вийти на сцену".

Виконавець зізнався, що проблеми зі здоров’ям у близької людини супроводжують його сім’ю вже багато років. За словами Целипа, це не той випадок, коли можна сподіватися на швидке одужання.

У мого брата з дитинства є неврологічне захворювання, яке впливає і на фізичний стан, і частково на його розвиток. Це не історія про швидке лікування — це постійні лікарі, реабілітації, переживання Ігор Целип

Артист згадує своє дитинство через призму лікарень та постійної боротьби батьків за здоров’я сина. Ігор зазначив, що така ситуація змусила його дуже рано подорослішати та навчила брати на себе відповідальність.

"Я виріс у цьому. Пам’ятаю лікарні, поїздки, як батьки постійно шукали можливості допомогти йому. Це було непросто для всієї сім’ї — і морально, і фізично. У такі моменти дуже швидко дорослішаєш. Розумієш, що життя — це не тільки про твої бажання. Є люди, за яких ти відповідаєш", — підсумував Целип.

