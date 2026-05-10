Уже не холостячка? Ксения Мишина ошеломила видом в свадебном наряде (фото)

Актриса показалась в роскошном белом платье

Известная украинская актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина неожиданно предстала перед поклонниками в свадебном платье. Звезда засветила кадры, которые произвели настоящий фурор в сети.

В воскресенье, 10 мая, Ксения перепостила в своих Instagram-сторис серию фотографий, где она позирует в роскошном белом платье. Хотя кадры выглядят как результат профессиональной фотосессии, на самом деле они были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Автором цифровых шедевров стала блогерша Yanina, ведущая страницу neuro_ai_photo. Благодаря нейросетям удалось до мелочей воспроизвести изящный образ невесты: элегантный наряд, безупречный макияж и атмосферу дорогой студийной съемки.

Подписчики блога и фанаты актрисы не сдерживали эмоций в комментариях. Пользователи засыпали "невесту" комплиментами, отмечая, насколько органично Ксения выглядит в таком амплуа:

"Роскошная женщина в образе невесты! Вам очень подходит, Ксения!"

"Просто вау! Очень, очень хороша"

"Роскошный образ, настоящая эстетика"

Напомним, что недавно Ксения Мишина засветила обручальное кольцо. Сама актриса никаких комментариев по поводу возможных изменений в личной жизни не давала.