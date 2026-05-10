Уже не холостячка? Ксения Мишина ошеломила видом в свадебном наряде (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1271
Актриса показалась в роскошном белом платье
Известная украинская актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина неожиданно предстала перед поклонниками в свадебном платье. Звезда засветила кадры, которые произвели настоящий фурор в сети.
В воскресенье, 10 мая, Ксения перепостила в своих Instagram-сторис серию фотографий, где она позирует в роскошном белом платье. Хотя кадры выглядят как результат профессиональной фотосессии, на самом деле они были созданы с помощью искусственного интеллекта.
Автором цифровых шедевров стала блогерша Yanina, ведущая страницу neuro_ai_photo. Благодаря нейросетям удалось до мелочей воспроизвести изящный образ невесты: элегантный наряд, безупречный макияж и атмосферу дорогой студийной съемки.
Подписчики блога и фанаты актрисы не сдерживали эмоций в комментариях. Пользователи засыпали "невесту" комплиментами, отмечая, насколько органично Ксения выглядит в таком амплуа:
- "Роскошная женщина в образе невесты! Вам очень подходит, Ксения!"
- "Просто вау! Очень, очень хороша"
- "Роскошный образ, настоящая эстетика"
Напомним, что недавно Ксения Мишина засветила обручальное кольцо. Сама актриса никаких комментариев по поводу возможных изменений в личной жизни не давала.