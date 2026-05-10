Вже не холостячка? Ксенія Мішина приголомшила виглядом у весільному вбранні (фото)

Актриса показалась у розкішній білій сукні

Відома українська акторка та екс"Холостячка" Ксенія Мішина неочікувано постала перед шанувальниками у весільній сукні. Зірка висвітлила кадри, які викликали справжній фурор у мережі.

У неділю, 10 травня, Ксенія перепостила у своїх Instagram-сторіз серію світлин, де вона позує у розкішній білій сукні. Хоча кадри виглядають як результат професійної фотосесії, насправді вони були створені за допомогою штучного інтелекту.

Авторкою цифрових шедеврів стала блогерка Yanina, яка веде сторінку neuro_ai_photo. Завдяки нейромережам вдалося до дрібниць відтворити витончений образ нареченої: елегантне вбрання, бездоганний макіяж та атмосферу дорогого студійного знімання.

Підписники блогу та фанати акторки не стримували емоцій у коментарях. Користувачі засипали "наречену" компліментами, відзначаючи, наскільки органічно Ксенія виглядає у такому амплуа:

"Розкішна жінка в образі нареченої! Вам дуже пасує, Ксеніє!"

"Просто вау! Дуже, дуже гарна"

"Розкішний образ, справжня естетика"

Нагадаємо, що нещодавно Ксенія Мішина засвітила обручку. Сама актриса жодних коментарів щодо можливих змін в особистому житті не давала.