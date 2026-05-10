Вже не холостячка? Ксенія Мішина приголомшила виглядом у весільному вбранні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 783
Актриса показалась у розкішній білій сукні
Відома українська акторка та екс"Холостячка" Ксенія Мішина неочікувано постала перед шанувальниками у весільній сукні. Зірка висвітлила кадри, які викликали справжній фурор у мережі.
У неділю, 10 травня, Ксенія перепостила у своїх Instagram-сторіз серію світлин, де вона позує у розкішній білій сукні. Хоча кадри виглядають як результат професійної фотосесії, насправді вони були створені за допомогою штучного інтелекту.
Авторкою цифрових шедеврів стала блогерка Yanina, яка веде сторінку neuro_ai_photo. Завдяки нейромережам вдалося до дрібниць відтворити витончений образ нареченої: елегантне вбрання, бездоганний макіяж та атмосферу дорогого студійного знімання.
Підписники блогу та фанати акторки не стримували емоцій у коментарях. Користувачі засипали "наречену" компліментами, відзначаючи, наскільки органічно Ксенія виглядає у такому амплуа:
- "Розкішна жінка в образі нареченої! Вам дуже пасує, Ксеніє!"
- "Просто вау! Дуже, дуже гарна"
- "Розкішний образ, справжня естетика"
Нагадаємо, що нещодавно Ксенія Мішина засвітила обручку. Сама актриса жодних коментарів щодо можливих змін в особистому житті не давала.