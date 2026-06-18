Загорелые ножки и стальной пресс: MamaRika показала идеальную фигуру в микро-бикини (фото)
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Сергей Середа "заценил" новые снимки жены
Известная украинская певица MamaRika порадовала поклонников новыми летними кадрами. Артистка опубликовала серию фото, на которых позировала под открытым небом у бассейна, продемонстрировав стройную фигуру и загорелые ноги.
На снимках исполнительница предстала в лаконичном черном бикини. Купальник состоял из треугольного лифа на тонких бретелях и плавок с высокой посадкой, подчеркнувших ее фигуру. Образ MamaRika дополнила солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.
Для фотосессии певица выбрала место у бассейна. На заднем плане можно увидеть современное здание в черно-белых тонах, ухоженный газон и большой розовый надувной круг в форме фламинго.
Трудно не заметить подтянутую форму певицы. MamaRika регулярно делится моментами из своей жизни и не скрывает, что тратит много времени на спорт.
В комментариях появился муж певицы – украинский комик Сергей Середа. Он оставил короткий комментарий из эмодзы, которые восхищаются красотой MamaRika. Другие пользователи также любуются красотой звезды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Катя Осадчая показала роскошные длинные ноги в горячей фотосессии. Телеведущая рассказала, как готовится к летнему сезону.