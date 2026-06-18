Загорелые ножки и стальной пресс: MamaRika показала идеальную фигуру в микро-бикини (фото)

Сергей Середа "заценил" новые снимки жены

Известная украинская певица MamaRika порадовала поклонников новыми летними кадрами. Артистка опубликовала серию фото, на которых позировала под открытым небом у бассейна, продемонстрировав стройную фигуру и загорелые ноги.

На снимках исполнительница предстала в лаконичном черном бикини. Купальник состоял из треугольного лифа на тонких бретелях и плавок с высокой посадкой, подчеркнувших ее фигуру. Образ MamaRika дополнила солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

Для фотосессии певица выбрала место у бассейна. На заднем плане можно увидеть современное здание в черно-белых тонах, ухоженный газон и большой розовый надувной круг в форме фламинго.

MamaRika попозировала в купальнике. Фото: instagram.com/mamarika_official

Трудно не заметить подтянутую форму певицы. MamaRika регулярно делится моментами из своей жизни и не скрывает, что тратит много времени на спорт.

MamaRika попозировала в купальнике. Фото: instagram.com/mamarika_official

В комментариях появился муж певицы – украинский комик Сергей Середа. Он оставил короткий комментарий из эмодзы, которые восхищаются красотой MamaRika. Другие пользователи также любуются красотой звезды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Катя Осадчая показала роскошные длинные ноги в горячей фотосессии. Телеведущая рассказала, как готовится к летнему сезону.