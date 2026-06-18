Засмаглі ніжки та сталевий прес: MamaRika показала ідеальну фігуру в мікро-бікіні (фото)

Сергій Середа "зацінив" нові знімки дружини

Відома українська співачка MamaRika потішила шанувальників новими літніми кадрами. Артистка опублікувала серію фото, на яких позувала просто неба біля басейну, продемонструвавши струнку фігуру та засмаглі ноги.

На знімках виконавиця постала в лаконічному чорному бікіні. Купальник складався з трикутного ліфа на тонких бретелях і плавок із високою посадкою, що підкреслили її фігуру. Образ MamaRika доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

Для фотосесії співачка обрала місце біля басейну. На задньому плані можна побачити сучасний будинок у чорно-білих тонах, доглянутий газон і великий рожевий надувний круг у формі фламінго.

MamaRika попозувала у купальнику. Фото: instagram.com/mamarika_official

Важко не помітити підтягнуту форму співачки. MamaRika регулярно ділиться моментами зі свого життя та не приховує, що витрачає багато часу на спорт.

MamaRika попозувала у купальнику. Фото: instagram.com/mamarika_official

У коментарях з'явився чоловік співачки — український комік Сергій Середа. Він залишив короткий коментар із емодзі, які захопллюються красою MamaRika. Інші користувачі також милуються красою зірки.

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