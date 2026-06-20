Не только сериал "Друзья": чем еще известен культовый режиссер Берроуз, умерший в 85 лет

За свою карьеру он 46 раз номинировался на премию "Эмми"

В США на 86-м году жизни скончался режиссер и продюсер Джеймс Берроуз — один из самых влиятельных создателей американского телевидения, чье имя связано с десятками культовых сериалов, определивших лицо жанра ситкома на десятилетия вперед. И речь не только о сериале "Друзья".

По информации семьи режиссера, как передает People, Берроуз умер 19 июня. Его близкие сообщили, что он "мирно ушел из жизни в окружении любящей семьи". У него остались жена Дебби Истон, четыре дочери и семеро внуков.

Джеймс Берроуз с женой Дебби Истон. Фото: Getty Images

Легенда американского телевидения

Джеймс Берроуз за более чем 50 лет карьеры поставил и спродюсировал свыше тысячи эпизодов различных телепроектов. Он считается одним из ключевых авторов золотой эпохи американских ситкомов и человеком, который во многом сформировал современный телевизионный юмор.

Джеймс Берроуз в 1981 году. Фото: Getty Images

Его творческое наследие включает работу над такими знаковыми проектами, как "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Такси", "Будьмо" ("Cheers"), "Фрейзер". Также он принимал участие в создании одного из главных хитов 2000-х — "Теория большого взрыва".

Звезды сериала "Теория большого взрыва"

Особое место в его карьере занимает работа над "Друзьями": именно Берроуз режиссировал ряд эпизодов, которые впоследствии стали классикой и до сих пор регулярно пересматриваются зрителями по всему миру.

Режиссер со звездами "Друзей" в 2016 году. Фото: Getty Images

Признание и награды

За свою карьеру Джеймс Берроуз 46 раз номинировался на премию "Эмми" и 11 раз становился ее лауреатом. В 2006 году его имя было включено в Зал славы телевидения США, а в 2014 году он получил награду Гильдии режиссеров Америки за выдающийся вклад в развитие индустрии.

Режиссер в 1994 году во время вручения "Эмми". Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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