Не лише серіал "Друзі": чим ще відомий культовий режисер Берроуз, який помер у 85 років
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За свою кар’єру він 46 разів номінувався на премію "Еммі"
У США на 86-му році життя помер режисер і продюсер Джеймс Берроуз — один із найвпливовіших творців американського телебачення, ім’я якого пов’язане з десятками культових серіалів, які визначили обличчя жанру ситкому на десятиліття вперед. І мова не лише про серіал "Друзі".
За інформацією сім’ї режисера, як передає People, Берроуз помер 19 червня. Його близькі повідомили, що він "мирно пішов із життя в оточенні люблячої сім’ї". У нього залишилися дружина Деббі Істон, чотири дочки та семеро онуків.
Легенда американського телебачення
Джеймс Берроуз за понад 50 років кар’єри поставив і спродюсував понад тисячу епізодів різних телепроєктів. Він вважається одним із ключових авторів золотої епохи американських ситкомів та людиною, яка багато в чому сформувала сучасний телевізійний гумор.
Його творчий спадок включає роботу над такими знаковими проєктами, як "Шоу Мері Тайлер Мур", "Таксі", "Будьмо" ("Cheers"), "Фрейзер". Також він брав участь у створенні одного з головних хітів 2000-х – "Теорія великого вибуху".
Особливе місце у його кар’єрі займає робота над "Друзями": саме Берроуз режисирував ряд епізодів, які згодом стали класикою і досі регулярно переглядаються глядачами по всьому світу.
Визнання і нагороди
За свою кар’єру Джеймс Берроуз 46 разів номінувався на премію "Еммі" та 11 разів ставав її лауреатом. У 2006 році його ім’я було включено до Зали слави телебачення США, а у 2014 році він отримав нагороду Гільдії режисерів Америки за визначний внесок у розвиток індустрії.
Раніше повідомлялося, що рівно 93 роки тому померла Клара Цеткін. Виявляється, знаменита німкеня похована у Москві.