В сети назвали "самого ненавистного" актера, с которым снимался Зеленский: "Аж трясет" (фото)
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В Threads набросились на звезду "Слуги народа"
В популярной социальной сети Threads набирает обороты новый тренд, где пользователи делятся именами известных людей, вызывающих у них раздражение без всякой причины. Под раздачу неожиданно попал знаменитый украинский актер, который в свое время играл бок о бок с Владимиром Зеленским в сериале "Слуга народа".
Дискуссию спровоцировал пост пользовательницы с ником svitlana_move. Она откровенно призналась, что самый большой негатив у нее вызывает 66-летний народный артист Украины Станислав Боклан.
"У вас есть люди, которых вы ненавидите просто так? У меня это Стас Баклан. Вижу его — аж трясет", — эмоционально написала женщина, добавив фото актера.
Публикация вызвала активное обсуждение в комментариях, однако большинство пользователей не согласились с таким мнением. Часть комментаторов отметила, что актер имеет высокий профессиональный уровень и пользуется уважением зрителей.
В комментариях люди пишут:
- "Не понимаю, чего ненавидеть?! Он отличный актер"
- "Стас и его жена — мои соседи по дому. Очень часто с его женой скупаемся в одном супермаркете. Очень искренняя, человечная, порядочная семья"
- "Мне наоборот, он очень нравится"
- "Прекрасный актер и человек топчик"
Отметим, что известный украинский актер хорошо знаком зрителям по десяткам кино- и телепроектов. Раньше мы писали, куда исчез Станислав Боклан.