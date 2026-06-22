В мережі назвали "найненависнішого" актора, з яким знімався Зеленський: "Аж тіліпає" (фото)

У Threads накинулись на зірку "Слуги народу"

У популярній соціальній мережі Threads набирає обертів новий тренд, де користувачі діляться іменами відомих людей, які викликають у них роздратування без жодної причини. Під роздачу неочікувано потрапив знаменитий український актор, який свого часу грав пліч-о-пліч із Володимиром Зеленським у серіалі "Слуга народу".

Дискусію спровокував пост користувачки з ніком svitlana_move. Вона відверто зізналася, що найбільший негатив у неї викликає 66-річний народний артист України Станіслав Боклан.

"У вас є люди, яких ви ненавидите просто так? У мене це Стас Баклан. Бачу його — аж тіліпає", — емоційно написала жінка, додавши фото актора.

Публікація викликала активне обговорення в коментарях, однак більшість користувачів не погодилися з такою думкою. Частина коментаторів наголосила, що актор має високий професійний рівень і користується повагою глядачів.

У коментарях люди пишуть:

"Не розумію, чого ненавидіти?! Він чудовий актор"

"Стас і його дружина — мої сусіди по дому. Дуже часто з його дружиною скупаємось в одному супермаркеті. Дуже щира, людяна, порядна родина"

"Мені навпаки, він дуже подобається"

"Прекрасний актор і людина топчик"

Зазначимо, що відомий український актор добре знайомий глядачам за десятками кіно- та телепроєктів. Раніше ми писали, куди зник Станіслав Боклан.