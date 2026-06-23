"Лапнул меня": известная певица рассказала о странном инциденте во время концерта

Звезда спустилась со сцены, чтобы быть поближе к фанам

Известная украинская певица Фиинка поделилась историей, случившейся на насыщенных фестивальных выходных. Артистка призналась, что за последние несколько дней успела побывать сразу на четырех музыкальных мероприятиях и даже решила выйти поближе к зрителям. Однако случился курьез.

Об этом исполнительница написала на своей странице в Threads. По словам Фиинки, во время общения с публикой один из мужчин позволил себе коснуться ее груди.

"Даже один хлоп меня лапнул за сиську", – эмоционально описала артистка ситуацию

Сообщение певицы Фиинка. Фото: threads

Певица рассказала, что до этого была в восторге от фестивальной атмосферы. Ее радовали песни, шутки и эмоции людей, а расстояние между сценой и зрителями показалось слишком большим. Именно поэтому она решила выйти за пределы привычного пространства и стать ближе к фанатам.

Впрочем, желание быть более открытой к публике завершилось неприятным инцидентом. Несмотря на это, Фиинка не сообщала о дальнейшем конфликте или обращении к охране, а даже с юмором поделилась этим инцидентом с подписчиками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дуэт ANNA MARIA оказался в центре скандала из-за концерта ко Дню Конституции. Пользователи сети раскритиковали певиц.