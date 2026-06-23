"Лапнув мене": відома співачка розповіла про дивний інцидент під час концерту

Зірка спустилася зі сцени, щоб бути ближче до фанів

Відома українська співачка Фіїнка поділилася історією, яка сталася на насичених фестивальних вихідних. Артистка зізналася, що за останні кілька днів встигла побувати одразу на чотирьох музичних заходах і навіть вирішила вийти ближче до глядачів. Однак трапився курйоз.

Про це виконавиця написала на своїй сторінці у Threads. За словами Фіїнки, під час спілкування з публікою один із чоловіків дозволив собі торкнутися її грудей.

"Навіть один хлоп мене лапнув за цицьку", – емоційно описала артистка ситуацію

Допис співачки Фіїнка. Фото: threads

Співачка розповіла, що до цього була у захваті від фестивальної атмосфери. Її тішили пісні, жарти та емоції людей, а відстань між сценою та глядачами здалася надто великою. Саме тому вона вирішила вийти за межі звичного простору та стати ближчою до фанів.

Втім, бажання бути відкритішою до публіки завершилося неприємним інцидентом. Попри це Фіїнка не повідомляла про подальший конфлікт чи звернення до охорони, а навіть з гумором поділилася цим інцидентом із підписниками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дует ANNA MARIA опинився у центрі скандалу через концерт до Дня Конституції. Користувачі мережі розкритикували співачок.