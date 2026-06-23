Тина Кароль отреагировала на упреки о "старородящей" (фото)

Певица намекнула, что хочет снова забеременеть

Украинская певица Тина Кароль неожиданно присоединилась к обсуждению, которое развернулось в Threads вокруг "позднего" материнства. Артистка оставила красноречивый комментарий под постом о женщинах, которые рожають детей после 40 лет.

В публикации говорилось, что понятие "старородящая" все чаще называют устаревшим, а самих женщин призывают не пугать стереотипами о возрасте. Автор поста привела примеры известных знаменитостей, забеременевших в зрелом возрасте. Среди них — Энн Гетевей, которая сообщила, что ждет третьего ребенка, Моника Беллуччи, Джанет Джексон, Николь Кидман, Сальма Гаек и Мерая Кэри.

Именно под этим постом Тина Кароль написала: "Теперь я знаю, где найду поддержку". Раньше певица уже намекала, что хочет стать мамой во второй раз.

В одном из интервью исполнительница признавалась, что мечтает о дочери. Также Кароль летом 2024-го в своем видео в TikTok рассказала, что хочет "родить что-нибудь маленькое".

В комментариях под постом многие пользователи поддержали мнение о том, что возраст не должен становиться поводом для давления на женщин. Некоторые припомнили и украинские примеры. В частности, пользователи вспомнили актрису Викторию Билан-Ращук, которая родила сына Ярему в 47 лет.

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