Тіна Кароль відреагувала на закиди про "старородящу"

Співачка натякнула, що хоче знову завагітніти

Українська співачка Тіна Кароль несподівано долучилася до обговорення, яке розгорнулося у Threads навколо "пізнього" материнства. Артистка залишила промовистий коментар під дописом про жінок, які народжували дітей після 40 років.

У публікації йшлося про те, що поняття "старородяща" дедалі частіше називають застарілим, а самих жінок закликають не лякати стереотипами про вік. Авторка допису навела приклади відомих знаменитостей, які завагітніли у зрілому віці. Серед них — Енн Гетевей, яка повідомила, що чекає на третю дитину, Моніка Беллуччі, Джанет Джексон, Ніколь Кідман, Сальма Гаєк та Мерая Кері.

Саме під цим дописом Тіна Кароль написала: "Тепер я знаю, де знайду підтримку". Раніше співачка вже натякала, що хоче стати мамою вдруге.

В одному з інтерв'ю виконавиця зізнавалася, що мріє про доньку. Також Кароль влітку 2024-го у своєму відео в TikTok розповіла, що хоче "народити щось маленьке".

У коментарях до допису чимало користувачів підтримали думку про те, що вік не повинен ставати приводом для тиску на жінок. Деякі пригадали й українські приклади. Зокрема, користувачі згадали акторку Вікторію Білан-Ращук, яка народила сина Ярему у 47 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Брітні Спірс мріє про третю дитину. Дізнайтеся, що відомо про її дорослих синів.