"Чувство стыда здесь отсутствует". Блогерша разнесла известных украинок в клипе Брежневой (фото, видео)

Досталось не только Рамине Эсхакзай и Кате Сильченко

Известная блогерша и музыкальная обозревательница Нателла Кирс резко высказалась об участии украинских инфлюенсеров и публичных деятельниц в новом клипе певицы Веры Брежневой на песню "Красива", который вышел на YouTube в четверг, 25 июня.

В видео появились сразу несколько известных украинок: дизайнер Катя Сильченко, журналистка Рамина Эсхакзай, фитнес-тренер Наталья Татаринцева, бизнесвумен Светлана Павелецкая, модельер Лилия Пустовит, коуч Юлия Гайворонская и блогерша Анетта Барсовна.

В своем сообщении в Threads Кирс подвергла критике сам факт сотрудничества с Брежневой, которая во время полномасштабной войны продолжает выполнять русскоязычный репертуар за рубежом. К примеру, бывшая участница группы "ВИА Гра" в Кишиневе прошлым летом исполняла под фонограмму песню "Близкие люди".

Комментируя новый клип, Нателла Кирс написала: "красиво запоминаем женщин, которые поддержали новый музыкальный этап Брежневой 🐸 … 40-градусная жара — не только в Париже, но и в украинском медийном сознании, когда поддерживают певицу, которая до сих пор гастролирует с русскоязычным репертуаром. Но, скорее всего, чувство стыда здесь отсутствует".

В клипе "Красива" появились сразу несколько известных украинок

Напомним, что до полномасштабного вторжения Вера Брежнева активно строила карьеру в России, которая к тому времени уже аннексировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. В 2022 году певица осудила РФ и вернулась в Украину.

Звезда, ныне выпускающая украиноязычные треки и выступающая под сценическим именем VERA, продолжает выполнять русскоязычный репертуар во время зарубежных концертов. После выезда из РФ Брежнева потеряла там вид на жительство, а ее косметический бизнес был закрыт. Кроме этого, после переезда она развелась с композитором Константином Меладзе.