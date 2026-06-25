"Почуття сорому тут відсутнє". Блогерка рознесла відомих українок у кліпі Брежнєвої (фото, відео)

Дісталося не тільки Раміні Есхакзай і Каті Сільченко

Відома блогерка та музична оглядачка Нателла Кірс різко висловилася щодо участі українських інфлюенсерок і публічних діячок у новому кліпі співачки Віри Брежнєвої на пісню "Красива", який вийшов на YouTube у четвер, 25 червня.

У відео з’явилися одразу кілька відомих українок: дизайнерка Катя Сільченко, журналістка Раміна Есхакзай, фітнес-тренерка Наталія Татарінцева, бізнесвумен Світлана Павелецька, модельєрка Лілія Пустовіт, коуч Юлія Гайворонська та блогерка Анетта Барсівна.

У своєму дописі в Threads Кірс розкритикувала сам факт співпраці з Брежнєвою, яка під час повномасштабної війни продовжує виконувати російськомовний репертуар за кордоном. До прикладу, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" у Кишиневі минулого літа виконувала під фонограму пісню "Близкие люди" (укр. "Близькі люди").

Коментуючи новий кліп, Нателла Кірс написала: "красиво запамʼятовуємо жінок, які підтримали новий музичний етап Брєжнєвої 🐸 … 40-градусна спека — не лише в Парижі, але й в українській медійній свідомості, коли підтримують співачку, яка досі гастролює з російськомовним репертуаром. Але, скоріш за все, почуття сорому тут відсутнє".

У кліпі "Красива" з’явилися одразу кілька відомих українок

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Віра Брежнєва активно будувала кар'єру у Росії, яка на той час вже анексувала український Крим та почала збройний конфлікт на Донбасі. У 2022 році співачка засудила РФ та повернулася до України.

ЗІрка, яка нині випускає україномовні треки та виступає під сценічним ім’ям VERA, водночас продовжує виконувати російськомовний репертуар під час закордонних концертів. Після виїзду з РФ Брежнєва втратила там посвідку на проживання, а її косметичний бізнес був закритий. Окрім цього, після переїзду вона розлучилася з композитором Костянтином Меладзе.