Роман с самым сильным человеком мира? Финалистка "Зважених та щасливих" впервые раскрыла правду

Новиков не исчез из жизни девушки

Финалистка проекта "Зважені та щасливі" Магдалина Димид впервые прокомментировала слухи о возможном романе с украинским силачом и тренером шоу Алексеем Новиковым. Основанием для таких разговоров стало активное взаимодействие пары уже после финала шоу.

В интервью проекта "КЕЙС" с Ксенией Щербач Магда подтвердила, что после завершения шоу продолжает тренироваться с Новиковым. По ее словам, она регулярно посылает тренеру отчеты о весе и фото, чтобы отслеживать прогресс и корректировать нагрузку.

В то же время финалистка развенчала предположение о романтических отношениях со спортсменом, подчеркнув, что их объединяет исключительно тренерское сотрудничество.

"У нас чисто дружеские отношения. Хотя он дальше меня тренирует: я ему сбрасываю отчеты, сколько вешу, фоткаю себя, чтобы мы видели мой прогресс. Я думаю, что мы с Алексеем слишком разные, чтобы становиться парой. У нас разные мировоззрения", — отметила она.

Напомним, что Алексей Новиков — украинский спортсмен и силач, победитель титула "Самый сильный человек мира 2020" и "Самый сильный человек Европы 2022", а также обладатель четырех титулов "Самый сильный человек Украины".

В 2025 году он стал тренером шоу "Зважені та щасливі", где работал с Магдой Димид, сумевшей снизить свой вес со 144 до 79 килограммов.

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