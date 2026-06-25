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Роман з найсильнішою людиною світу? Фіналістка "Зважених та щасливих" вперше розкрила правду

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Магда Димид і Олексій Новіков Новина оновлена 25 червня 2026, 21:18
Магда Димид і Олексій Новіков. Фото Колаж "Телеграфу"

Новіков не зник з життя дівчини

Фіналістка проєкту "Зважені та щасливі" Магдалина Димид вперше прокоментувала чутки про можливий роман з українським силачем і тренером шоу Олексієм Новіковим. Підставою для таких розмов стала активна взаємодія пари вже після фіналу шоу.

В інтерв’ю проєкта "КЕЙС" із Ксенією Щербач Магда підтвердила, що після завершення шоу продовжує тренуватися з Новіковим. За її словами, вона регулярно надсилає тренеру звіти про вагу та фото, щоб відстежувати прогрес і коригувати навантаження.

Водночас фіналістка розвінчала припущення про романтичні стосунки зі спортсменом, наголосивши, що їх поєднує виключно тренерська співпраця.

"У нас чисто дружні стосунки. Хоча він далі мене тренує: я йому скидаю звіти, скільки важу, фоткаю себе, щоб ми бачили мій прогрес. Я думаю, що ми з Олексієм занадто різні, щоби ставати парою. У нас різні світогляди", — зазначила вона.

Нагадаємо, що Олексій Новіков — український спортсмен і силач, переможець титулу "Найсильніша людина світу 2020" та "Найсильніша людина Європи 2022", а також володар чотирьох титулів "Найсильніша людина України".

Олексій Новіков
Фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

У 2025 році він став тренером шоу "Зважені та щасливі", де працював із Магдою Димид, яка змогла знизити свою вагу зі 144 до 79 кілограмів.

Магда Димид
Фото: instagram.com/magda.dymyd

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Теги:
#Роман #Шоу #Зважені та щасливі #Олексій Новіков #Маґда Димид