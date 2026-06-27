"Была счастлива, когда он умер". Шэрон Стоун раскрыла жуткую историю из своего прошлого

Знаменитая актриса радовалась смерти мужчины

Звезда фильма "Основной инстинкт" откровенно рассказала о тяжелых воспоминаниях из детства, признавшись, что после смерти своего дедушки испытала не горе, а чувство облегчения. По словам актрисы, причиной стали годы насилия и страха, которые ей и ее семье пришлось пережить.

После смерти своего деда по материнской линии Кларенса Лоусона Стоун испытала "радость, облегчение и пустоту". Об этом 68-летняя актриса рассказала во время участия в подкасте All There Is with Anderson Cooper, передает Page Six, вспомнив события, которые ранее описала в своих мемуарах "Красота двойной жизни".

По словам знаменитости, ее дед был жестоким человеком, который годами издевался над членами семьи. "Он был абьюзером, который издевался над моей матерью и делал все возможное, чтобы приблизиться к нам и издеваться над нами. Он не был дедушкой — он был существом, которого мы старались избегать любой ценой", — призналась Стоун.

Шэрон Стоун в молодости. Фото: Getty Images

Особенно ярко актрисе запомнился день похорон родственника. В своей книге Шэрон вспоминала, что протянула руку к его телу в гробу, чтобы убедиться, что он действительно мертв.

"Я ткнула его, и странное чувство удовлетворения от того, что он наконец-то мертв, обрушилось на меня, как тонна льда", — написала Стоун в мемуарах. Она добавила, что посмотрела на свою 11-летнюю сестру, и та без слов поняла, что этот кошмар наконец закончился.

Актриса призналась, что до сих пор помнит свои эмоции того дня. "Это очень странное чувство, когда в детстве первое, что ты испытываешь, — это радость, облегчение и пустота", — сказала Шэрон Стоун.

Фото: Getty Images

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