"Була щаслива, коли він помер". Шерон Стоун розкрила моторошну історію зі свого минулого

Знаменита актриса раділа смерті чоловіка

Зірка фільму "Основний інстинкт" відверто розповіла про важкі спогади з дитинства, зізнавшись, що після смерті свого дідуся зазнала не горя, а почуття полегшення. За словами актриси, причиною стали роки насильства та страху, які їй та її родині довелося пережити.

Після смерті свого діда по материнській лінії Кларенса Лоусона Стоун зазнала "радості, полегшення та порожнечі". Про це 68-річна актриса розповіла під час участі в подкасті All There Is with Anderson Cooper, передає Page Six, згадавши події, які раніше описала у своїх мемуарах "Краса подвійного життя".

За словами знаменитості, її дід був жорстокою людиною, яка роками знущалася з членів сім’ї. "Він був аб’юзером, який знущався з моєї матері і робив усе можливе, щоб наблизитися до нас і знущатися з нас. Він не був дідусем — він був істотою, якої ми намагалися уникати за всяку ціну", — зізналася Стоун.

Шерон Стоун у молодості. Фото: Getty Images

Особливо яскраво акторці запам’ятався день похорону родича. У своїй книзі Шерон згадувала, що простягла руку до його тіла в труні, щоб переконатися, що він справді мертвий.

"Я тицьнула його, і дивне почуття задоволення від того, що він нарешті мертвий, впало на мене, як тонна льоду", — написала Стоун у спогадах. Вона додала, що подивилася на свою 11-річну сестру, і та без слів зрозуміла, що цей кошмар нарешті скінчився.

Акторка зізналася, що досі пам’ятає свої емоції того дня. "Це дуже дивне почуття, коли у дитинстві перше, що ти відчуваєш, — це радість, полегшення та порожнечу", — сказала Шерон Стоун.

Фото: Getty Images

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