Ее представляли великаншей: "Пташка" из Азовстали впервые рассекретила свой рост

После похудения на 30 кг Екатерина раскрыла неожиданный факт

Украинская военная Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая по возвращении из российского плена кардинально изменила внешность и похудела на 30 килограммов, впервые рассекретила свой рост. Защитница призналась, что реальность существенно отличается от того, как ее представляют подписчики в соцсетях.

В новом сообщении в Instagram 25-летняя "Пташка" написала, что в последнее время часто слышит неожиданный комплимент: "А ты вживую такая маленькая". В то же время она пояснила, что ее рост составляет 168 сантиметров.

"Мой рост – 168 см, но почему-то все в соцсетях представляют меня двухметровой машиной:) а я машинка:) как маленький экскаватор", – пошутила военная.

Напомним, что после освобождения из российского плена Екатерина Полищук рассказывала, что за последний год похудела на 30 килограммов благодаря правильному питанию, физической активности и работе над собой.

Парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" попала в плен в мае 2022 года после выхода украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Уже в сентябре того же года ее удалось вернуть домой в рамках большого обмена пленными.