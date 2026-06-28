Її уявляли велеткою: "Пташка" з Азовсталі вперше розсекретила свій зріст

Після схуднення на 30 кг Катерина розкрила несподіваний факт

Українська військова Катерина Поліщук із позивним "Пташка", яка після повернення з російського полону кардинально змінила зовнішність і схудла на 30 кілограмів, вперше розсекретила свій зріст. Захисниця зізналася, що реальність суттєво відрізняється від того, як її уявляють підписники в соцмережах.

У новому дописі в Instagram 25-річна "Пташка" написала, що останнім часом часто чує несподіваний комплімент: "А ти вживу така маленька". Водночас вона пояснила, що її зріст становить 168 сантиметрів.

"Мій ріст – 168 см, але чомусь всі в соцмережах уявляють мене двохметровою машиною:) а я машинка:) як маленький екскаватор", – пожартувала військова.

Нагадаємо, що після звільнення з російського полону Катерина Поліщук розповідала, що за останній рік схудла на 30 кілограмів завдяки правильному харчуванню, фізичній активності та роботі над собою.

Парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" потрапила в полон у травні 2022 року після виходу українських військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Уже у вересні того ж року її вдалося повернути додому в межах великого обміну полоненими.