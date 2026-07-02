Ни одного золота и бриллиантов: скромные часы главного раввина Украины вызвали удивление (фото)

Аксессуар довольно дешевый

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Главный раввин Украины Моше Асман удивил выбором наручных часов. Казалось бы, человек такого статуса должен выбрать один из самых дорогих брендов, но нет.

На аксессуар религиозного деятеля обратил внимание популярный аккаунт cats_and_watches, специализирующийся на часах известных людей. Автор страницы опубликовал фото Моше Асмана и сравнил его часы с конкретной моделью, придя к выводу, что раввин носит Orient Bambino Open Heart, стоимость которого составляет около 315 евро.

Часы раввина Моше Асмана. Фото: threads.com/@cats_and_watches

В посте администратор аккаунта признался, что такой выбор его удивил. По его словам, он думал, что "такое важное лицо должно носить что-то вроде Patek Philippe или Breguet, подаренный благодарной общиной".

Однако он пояснил, что бюджетная цена не означает низкого качества. Напротив, по мнению автора, японский бренд Orient давно зарекомендовал себя как изготовитель надежных механических часов.

Следует отметить, что серия Bambino является одной из самых известных в линейке Orient. Модель Open Heart оснащена автоматическим механизмом и имеет характерный вырез на циферблате, через который можно наблюдать работу баланса.

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