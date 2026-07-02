Жодного золота та діамантів: скромний годинник головного рабина України викликав подив (фото)

Аксесуар доволі дешевий

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Головний рабин України Моше Асман здивував вибором наручного годинника. Здавалося б, людина такого статусу мала б обрати один із найдорожчих брендів, але ні.

На аксесуар релігійного діяча звернув увагу популярний акаунт cats_and_watches, який спеціалізується на годинниках відомих людей. Автор сторінки опублікував фото Моше Асмана та порівняв його годинник із конкретною моделлю, дійшовши висновку, що рабин носить Orient Bambino Open Heart, вартість якого становить близько 315 євро.

Годинник рабина Моше Асмана. Фото: threads.com/@cats_and_watches

У дописі адміністратор акаунту зізнався, що такий вибір його здивував. За його словами, він думав, що "така поважна особа має носити щось на кшталт Patek Philippe або Breguet, подарований вдячною громадою".

Проте, він пояснив, що бюджетна ціна не означає низьку якість. Навпаки, на думку автора, японський бренд Orient давно зарекомендував себе як виробник надійних механічних годинників.

Варто зазначити, що серія Bambino є однією з найвідоміших у лінійці Orient. Модель Open Heart оснащена автоматичним механізмом і має характерний виріз на циферблаті, через який можна спостерігати за роботою балансу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Надя Дорофєєва здивувала вибором супердешевого годинника. Він коштує менше, ніж вечеря на двох.