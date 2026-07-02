Даже в парике не спряталась: украинцы высмеяли новый образ Лорак (фото)

Предательница неожиданно стала блондинкой

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Певица-предательница Ани Лорак, которая после начала полномасштабной войны осталась жить и работать в России и ни разу публично не осудила российскую агрессию, удивила сеть неожиданной сменой имиджа. Однако вместо комплиментов украинцы высмеяли новый образ.

В своем Threads Лорак опубликовала короткий отрывок новой песни и предстала перед подписчиками в образе длинноволосой блондинки. К ролику исполнительница добавила строчку на русском языке: "Посмотри, в моей душе разбиты монолиты…".

Впрочем, обсуждать новый цвет волос пользователи не стали. Украинская журналистка и блогерша Татьяна Микитенко едко подметила, что сейчас в тренде совсем другие вещи. "Сейчас в тренде разбитые НПЗ", — написала она, намекнув на регулярные успешные удары украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Не менее ироничными оказались и комментарии других украинцев. Пользователи продолжили старый мем о том, что Лорак якобы "тайно помогает" Украине.

"Каролиночка, спасибо за донаты на русорез, если тебе пришлось изменить цвет волос под прикрытием — моргни"

"Одна и та же песня всю жизнь. Только парики разные"

"Как де**мо — все время всплывает. Парик у Повалихи упи**женный наверное"

"Наша Ани экономит даже на парике, чтобы как можно больше задонатить птахам Мадяра. Давайте поблагодарим!"

"Каролино, в твоем родном городе много мастеров, которые нарастят волосы так, что не будет выглядеть как парик. Ты только приезжай, а то все по позициям помощь раздаешь"

Шутки о том, что Ани Лорак "донатит на ВСУ", появились в украинском сегменте соцсетей как форма сарказма. После того как певица окончательно связала свою карьеру с Россией и продолжила выступать для российской публики, пользователи начали иронично благодарить ее за якобы финансирование украинской армии. Таким образом украинцы высмеивают артистку, которая избегает любых заявлений о войне и одновременно пытается сохранить лояльность россиян.

Ранее мы показали, как выглядит дом Ани Лорак в России.