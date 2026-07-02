Навіть у перуці не сховалася: українці висміяли новий образ Лорак (фото)

Зрадниця несподівано стала білявкою

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Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни залишилася жити та працювати в Росії і жодного разу публічно не засудила російську агресію, здивувала мережу несподіваною зміною іміджу. Проте замість компліментів українці висміяли новий образ.

У своєму Threads Лорак опублікувала короткий уривок нової пісні та постала перед підписниками в образі довговолосої білявки. До ролика виконавиця додала рядок російською мовою: "Подивися, у моїй душі розбиті моноліти…".

Втім, обговорювати новий колір волосся користувачі не стали. Українська журналістка та блогерка Тетяна Микитенко їдко підмітила, що зараз у тренді зовсім інші речі. "Зараз у тренді розбиті НПЗ", — написала вона, натякнувши на регулярні успішні удари українських військових по російських нафтопереробних заводах.

Не менш іронічними виявились і коментарі інших українців. Користувачі продовжили старий мем про те, що Лорак нібито "таємно допомагає" Україні.

"Кароліночко, дякую за донати на русоріз, якщо тобі прийшлось змінити колір волосся під прикриттям — моргни"

"Одна й та сама пісня все життя. Тільки перуки різні"

"Як л**но — весь час спливає. Парик в Поваліхи упи**жений мабуть"

"Наша Ані економить навіть на перуці, щоб якомога більше задонатити пташкам Мадяра. Давайте подякуємо!"

"Кароліно, в твоєму рідному місті є багато майстрів, які наростять волосся так, що не виглядатиме як перука. Ти тільки приїдь, а то все лиш по позиціям допомогу роздаєш"

Жарти про те, що Ані Лорак "донатить на ЗСУ", з’явилися в українському сегменті соцмереж як форма сарказму. Після того як співачка остаточно пов’язала свою кар’єру з Росією і продовжила виступати для російської публіки, користувачі почали іронічно дякувати їй за нібито фінансування української армії. Таким чином, українці висміюють артистку, яка уникає будь-яких заяв про війну і одночасно намагається зберегти лояльність росіян.

Раніше ми показали, як виглядає будинок Ані Лорак у Росії.