Навіть у перуці не сховалася: українці висміяли новий образ Лорак (фото)
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Зрадниця несподівано стала білявкою
Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни залишилася жити та працювати в Росії і жодного разу публічно не засудила російську агресію, здивувала мережу несподіваною зміною іміджу. Проте замість компліментів українці висміяли новий образ.
У своєму Threads Лорак опублікувала короткий уривок нової пісні та постала перед підписниками в образі довговолосої білявки. До ролика виконавиця додала рядок російською мовою: "Подивися, у моїй душі розбиті моноліти…".
Втім, обговорювати новий колір волосся користувачі не стали. Українська журналістка та блогерка Тетяна Микитенко їдко підмітила, що зараз у тренді зовсім інші речі. "Зараз у тренді розбиті НПЗ", — написала вона, натякнувши на регулярні успішні удари українських військових по російських нафтопереробних заводах.
Не менш іронічними виявились і коментарі інших українців. Користувачі продовжили старий мем про те, що Лорак нібито "таємно допомагає" Україні.
- "Кароліночко, дякую за донати на русоріз, якщо тобі прийшлось змінити колір волосся під прикриттям — моргни"
- "Одна й та сама пісня все життя. Тільки перуки різні"
- "Як л**но — весь час спливає. Парик в Поваліхи упи**жений мабуть"
- "Наша Ані економить навіть на перуці, щоб якомога більше задонатити пташкам Мадяра. Давайте подякуємо!"
- "Кароліно, в твоєму рідному місті є багато майстрів, які наростять волосся так, що не виглядатиме як перука. Ти тільки приїдь, а то все лиш по позиціям допомогу роздаєш"
Жарти про те, що Ані Лорак "донатить на ЗСУ", з’явилися в українському сегменті соцмереж як форма сарказму. Після того як співачка остаточно пов’язала свою кар’єру з Росією і продовжила виступати для російської публіки, користувачі почали іронічно дякувати їй за нібито фінансування української армії. Таким чином, українці висміюють артистку, яка уникає будь-яких заяв про війну і одночасно намагається зберегти лояльність росіян.
Раніше ми показали, як виглядає будинок Ані Лорак у Росії.